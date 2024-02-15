Не может стрелять. На Марсе возникли проблемы с марсоходом NASA: что известно (фото)

Ученые пытаются решить проблему с одним из приборов марсохода Perseverance, который позволяет ему стрелять лазерами по местным камням.

Марсоход Perseverance рискует потерять способность стрелять в марсианские камни лазерами после того, как один из его инструментов начал работать со сбоями, пишет Gizmodo.

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Данные и изображения, полученные учеными миссии Perseverance, показали, что из двух крышек прибора SHERLOC, которая мешает пыли накапливаться на камерах прибора, остается частично открытой. В таком положении крышка мешает операциям по сбору научных данных.

Прибор SHERLOC установлен на конце роботизированного манипулятора марсохода Perseverance и предназначен для поиска органических соединений и минералов, которые были изменены водой и могут содержать признаки древней внеземной жизни. Данный прибор для научных исследований использует камеры, спектрометр и лазер для изучения марсианских пород.

Ученые сейчас пытаются выяснить в чем причина неисправности и почему крышка остается частично открытой. Чтобы лучше понять поведение двигателя крышки, ученые миссии посылали на прибор команды, которые изменяют количество подаваемой на него энергии.

Инструмент SHERLOC установлен на конце манипулятора марсохода Perseverance Фото: NASA

Когда Perseverance находит интересный камень на Марсе, то он сканирует его с помощью лазера прибора SHERLOC, а затем делает снимок крупным планом с помощью прибора WATSON. Поскольку одна из крышек SHERLOC частично открыта, Perseverance не может использовать свой лазер на и не может собирать данные спектроскопии. Это потенциально может помешать основной цели марсохода на Красной планете, то есть поиску признаков древней микробной жизни.

SHERLOC — это один из семи приборов марсохода Perseverance. Ученые создали эти приборы таким образом, чтобы марсоход мог достичь своих научных целей даже в случае сбоя какого-либо отдельного прибора, поскольку возможности приборов частично совпадают.

Но возникшая проблема все же существенно мешает выполнять поставленные задачи и ученые надеются, что она вскоре будет решена.

С момента приземления на Марсе в феврале 2021 года марсоход с помощью своих лазеров отсканировал 34 камня и собрал много научных данных.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что древняя марсианская жизнь могла процветать рядом с действующими вулканами и древним озером глубиной 1,6 км.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance стал свидетелем солнечного затмения на Марсе. На Земле затмение возникает, когда Солнце закрывает собой Луна, а на Марсе затмение возникло, когда нашу звезду немного перекрыл собой спутник Фобос.