Скрести или не скрести: ученые объяснили, что дает ежедневная чистка языка

Исследователи обозначили несколько преимуществ у такой привычки, но результаты неоднозначные.

Скребок для языка может удалять бактерии, омертвевшие клетки и остатки пищи с поверхности языка. Некоторые исследования говорят о том, что такой ежедневный ритуал может снижать уровень вредных бактерий во рту, а также устранять неприятный запах, но не все так однозначно, пишет IFLScience.

Известно, что язык у людей покрыт язычными сосочками – небольшими холмиками, которых захватывают пищу во время пережевывания и служат домом для вкусовых рецепторов. В это же время, образования на языке могут улавливать бактерии, которые вызывают неприятный запах изо рта и другие проблемы со здоровьем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, бактерии во рту имеют важное значение для нашего организма. В полости рта обитает более 700 видов бактерий, что может сравнить лишь с микробиомом в кишечнике.

Проживающие во рту микроорганизмы питаются углеводами из пищи, которую вы едите, и помогают поддерживать здоровье полости рта – и многое другое. Например, огромное количество данных показало, что бактерии полости рта тесно связаны со здоровьем сердца.

В это же время, чрезмерный рост некоторых видов бактерий может иметь негативные последствия, например, заболевание десен или неприятный запах изо рта.

Множество экспертов придерживает мнения, что регулярная чистка языка и зубов – лучший способ управления бактериальной экосистемой во рту. Такой ритуал не только удаляет лишние бактерии, но и убирает остатки пищи, которыми питаются микроорганизмы.

Сторонники скребков для зыка утверждают, что такой ритуал имеет следующие преимущества:

Уменьшение неприятного запаха изо рта;

Улучшение внешнего вида языка;

Формирование здорового микробиома полости рта;

Улучшение здоровья полости рта;

Обостренное чувство вкуса.

Некоторые из перечисленных преимуществ были исследованы учеными, но результаты были неоднозначными.

Исследование, проведенное Амстердамским университетом, показало, что регулярное соскабливание языка может убрать запах изо рта и уменьшить налет на языке.

Однако другие исследования не пришли к такому же выводу. Более позднее исследование не смогло найти убедительных доказательств того, что чистка языка помогает уменьшить неприятный запах изо рта.

Также другое исследование показало, что соскоб языка является наиболее эффективным способом снижения уровня Streptococcus mutans — бактерии, обнаруженной в ротовой полости человека и связанной с кариесом.

Ученые также изучали, может ли чистка языка принести пользу людям с пародонтитом — серьезной формой заболевания десен, связанной с чрезмерным ростом бактерий. Они пришли к выводу, что соскоб с языка не влияет на количество бактерий или запах во рту.

Если же вы все-таки решили попробовать чистить язык, то эксперты советуют это делать после чистки зубов, проведя скребком по языку от его основания до кончика. Процедуру следует повторить 2-3 раза и промывать скребок после каждого раза.

Проводя по языку скребком не следует слишком давить, усилия должно быть достаточно, чтобы удалить пленку с поверхности языка, но не травмировать его.

Напомним, стоматолог объяснил, почему Канье Уэст сделал огромную ошибку, заменив зубы протезами. Стоматолог не только рассказал о рисках, которые несет замена зубов протезами, но и поставил под сомнение их стоимость.