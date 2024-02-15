Гигантское космическое "яйцо" использовали для поиска внеземной цивилизации: что выяснили ученые

Авторы исследования считают, что инопланетяне могут синхронизировать свои сигналы со вспышкой света сверхновой.

Из всех вопросов, остающихся без ответа, вопрос о внеземной жизни во Вселенной, привлекает больше всего внимания ученых. В поисках инопланетных цивилизаций исследователи предположили, что можно использовать яркие взрывные события, такие как сверхновые, в качестве координационной точки, позволяющей цивилизациям объявлять о своем присутствии. Авторы исследования, опубликованного в издании Astronomical Journal, которые являются представителями организации Институт SETI (занимается поиском внеземного разума), считает, что инопланетяне могут синхронизировать свои сигналы со светом, исходящим от сверхновой 1987А. Такие сигналы можно обнаружить, если искать их в так называемой Эллипсоиде SETI, пишет Space.

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Эллипсоид SETI — это геометрический подход, который определяет область пространства в форме яйца, внутри которой любая разумная цивилизация имела бы время наблюдать значительное астрономическое событие, такое как сверхновая, основанное на времени, которое требуется свету для перемещения в пространстве. Концепция предполагает, что цивилизации могут воспользоваться возможностью синхронизировать сигналы на основе данного астрономического события.

Примерно 167 тысяч лет назад голубая звезда-сверхгигант взорвалась как сверхновая в соседней галактике Большое Магелланово Облако и свет от взрыва в 1987 году достиг Земли. Эту сверхновую назвали SN 1987A, и ее свет не остановился на Земле. Он продолжал продвигаться все глубже и глубже по нашей галактике, где его могла увидеть внеземная цивилизация.

Отсюда и возникла концепция Эллипсоида SETI. Он определяется как объем эллиптической формы с Землей в одной точке и SN 1987A в другой. Его периметр указывает на места, где у света сверхновой было достаточно времени, чтобы достичь звезды, и для любой технологически развитой жизни на планете, вращающейся вокруг этой звезды, чтобы послать сигнал, который достигнет Земли.

Идея состоит в том, что можно использовать Эллипсоид SETI, где в разных точках находятся инопланетяне, передающие сигнал и ученые на Земле, слушающие такой сигнал, и они могут координировать свои действия, не сообщая предварительно о своих намерениях.

Эллипсоид SETI представляет собой эллипс в космосе, в одном точке которого находится Земля, а в другой — SN 1987A. С планет вокруг звезд по периметру эллипсоида можно увидеть вспышку сверхновой, и любые инопланетные сигналы могут быть синхронизированы с ней Фото: space.com

Ученые считают, что внеземная цивилизация, увидевшая свет SN 1987A, синхронизируют с ним свои сигналы, предполагая, что люди будут искать ее в Эллипсоиде SETI. Однако проблема заключалась в том, что до недавнего времени было невозможно найти Эллипсоид SETI с разумной степенью точности.

Неопределенность в расстояниях до звезд вблизи периметра эллипсоида была слишком велика. Неопределенность расстояния соответствует неопределенности во времени. Если ученые допустят ошибку в расчете расстояния до звезды, то поиск синхронизированных сигналов очень усложнен. В этой охоте за техносигнатурами время имеет решающее значение.

Только в последние десять лет, с появлением космического телескопа Gaia, предназначенного для измерения положения и характеристик миллиарда звезд, астрономы начали определять расстояния до звезд с необходимой точностью для поиска Эллипсоида SETI SN 1987A. Ученые объединили данные Gaia с данными космического телескопа TESS.

Ученые определили 32 звезды, которые находятся в Эллипсоиде SETI и изучали их свет в течение года в поисках любых аномалий, указывающих на существование техносигнатур инопланетян. Эти аномалии могут включать в себя повышение яркости от лазерного сигнала, необычный переход от искусственной структуры или даже искусственную вспышку, имитирующую кривую блеска SN 1987A.

Авторы исследования не обнаружили никаких аномалий и, следовательно, никаких признаков присутствия инопланетян. Но Эллипсоид SETI всегда растет со скоростью света и в будущем он переместится на другие звезды. Поэтому ученые продолжат свои наблюдения.

Как уже писал Фокус, космические аппараты инопланетян, возможно уже посещали Землю и ученые рассказали, какими они были.