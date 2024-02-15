Болезнь, убивающая незаметно: что такое синдром разбитого сердца и как с ним бороться

Среди множества болезней, которым подвержена наша главная мышца организма, синдром разбитого сердца представляет особую опасность, маскируясь под другие заболевания и от его раннего выявления может зависеть наша жизнь.

Наше сердце является важнейшим органом, ежедневно обеспечивающим нас всем самым важным для функционирования нашего организма. Но иногда ему может начать нездоровиться и причина будет скрываться вовсе не в болезнях или генетике, а в переживаемых нами эмоциях. Это состояние именуемое кардиомиопатией, но более известное как синдром разбитого сердца — вовсе не выдумка. В таком состоянии человек может попасть в реанимацию в считанные дни, а возможно и вовсе умереть, пишет WRAL.

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Что же заставляет наше сердце вести себя именно так при эмоциональном стрессе? По словам доктора Кристофера Келли, наш организм реагирует на любой сильный стресс — будь то положительные или отрицательные эмоции. В таких стрессовых ситуациях наше сердце может внезапно дать сбой, не справляясь со своей работой из-за всплеска адреналина, ключевого элемента в реакции организма, известной как "борьба или бегство". Хотя причины этого остаются загадкой для науки, последствия таких изменений, несомненно, реальны и подтверждены.

Сложность заключается в том, что синдром разбитого сердца — это своеобразный мастер маскировки, имитирующий классические признаки сердечного приступа не являясь им. Пациенты могут прибегать в отделение неотложной помощи с болью в груди и тревожными показателями ЭКГ, а врачи в ходе диагностики обнаруживают, что их артерии чисты. Постановление этого диагноза часто становится неожиданностью как для пациента, так и для медицинской бригады, уже подготовившейся к борьбе с сердечным приступом.

В демографическом плане синдрому разбитого сердца больше подвержены женщины, чем мужчины, а возраст вовсе не играет никакой роли — им могут страдать как подростки так и взрослые люди. Но во всем этом есть и положительный момент: восстановление после синдрома разбитого сердца обычно происходит быстро и не оставляет никаких следов на здоровье сердца.

Тема которую затронул доктор Келли своевременна и приурочена ко Дню святого Валентина и Американскому месяцу сердца, служа мягким толчком к тому, чтобы сделать здоровье сердца приоритетом для многих людей. Такие простые шаги, как регулярные физические упражнения, борьба со стрессом и употребление растительной пищи, могут защитить наши сердца от целого ряда заболеваний, включая неуловимый и опасный синдром разбитого сердца. Но Келли напоминает, что забота о сердце — это не только диета и физические упражнения, но и управление своим эмоциональным состоянием.

Также, знание того, как реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с сердцем, например, благодаря обучению сердечно-легочной реанимации, предлагаемому Американской ассоциацией сердца, может спасти не одну жизнь. А при появлении других симптомов вероятных сердечных болезней стоит незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.

Келли призывает нас с началом каждого нового дня вновь заняться своим здоровьем, уделяя особое внимание нашим эмоциям и сердцу. В конце концов, наши неутомимые труженики, работающие в тени многих органов и обеспечивающие их функционирование, заслуживают заботы с нашей стороны.

Ранее Фокус писал о самом быстром способе нарастить мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.