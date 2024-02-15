Большой горячий объект привел к изменению орбиты Земли: это имело серьезные последствия

Ученые считают, что пролетающая мимо Солнечной системы звезда оказала сильное влияние на климат планеты.

Орбита Земли, по которой она вращается вокруг Солнца, постоянно меняется. Она не меняется существенно из года в год, но со временем гравитационные силы Луны и других планет приводят к изменению орбиты Земли. Это влияет на климат нашей планеты. Например, постепенное смещение орбиты Земли и изменение наклона земной оси приводит к климатическим циклам Миланковича. Поэтому, если попытаться понять палеоклимат или изменения климата Земли в далеком прошлом, нужно знать какой была орбита Земли миллионы лет назад, пишет Universe Today.

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Механика Ньютона и теория тяготения Ньютона действуют как вперед, так и назад во времени. Можно использовать ньютоновскую динамику для предсказания затмений и траекторий космических аппаратов во внешнюю Солнечную систему, но ее можно также использовать, чтобы повернуть время вспять и составить карту орбиты Земли в далеком прошлом.

Поскольку точного решения для орбитального движения более чем двух тел не существует, ученым приходится проводить расчеты вычислительным путем. В работе возникает некоторый хаос, поэтому любая неопределенность, которую имеется в текущих положениях и движениях крупных тел Солнечной системы, снижает точность расчетов по мере того, чем дальше ученые пытаются заглянуть в прошлое.

К счастью, благодаря измерениям, существующие вычисления настолько точны, что можно с некоторой уверенностью проследить орбиту Земли на 100 млн лет назад. По крайней мере, так считалось, потому как новое исследование, опубликованное в издании Astrophysical Journal Letters, показывает, что ученые упускают из виду гравитационное влияние пролетающих мимо Солнечной системы звезд.

Большинство звезд находятся слишком далеко, чтобы оказывать какое-либо измеримое влияние на орбиту Земли. Они притягивают нашу планету не сильнее, чем далекие объекты в Облаке Оорта. Но время от времени некоторые звезды подходят слишком близко к нам. Не настолько близко, чтобы погрузить Солнечную систему в хаос, но достаточно близко, чтобы дать планетам гравитационный толчок и изменить их орбиты.

Большинство звезд находятся слишком далеко, чтобы оказывать какое-либо измеримое влияние на орбиту Земли. Они притягивают нашу планету не сильнее, чем далекие объекты в Облаке Оорта. Но время от времени некоторые звезды подходят слишком близко к нам. Не настолько близко, чтобы погрузить Солнечную систему в хаос, но достаточно близко, чтобы дать планетам гравитационный толчок и изменить их орбиты Фото: LiveScience

Как показывает исследование, самым последним близким сближением с нашей Солнечной системой был пролет звезды HD 7977. Сейчас звезда находится на расстоянии примерно 250 световых лет от Солнца, но 2,8 млн лет назад она прошла в пределах 30 000 астрономических единиц (а.е) от Солнца (это в 30 тысяч раз больше расстояния от нашей звезды до Земли).

Возможно, звезда пролетела на расстоянии 4000 а.е. от Солнца. На большем расстоянии гравитационное влияние HD 7977 было бы незначительным, но на более близком расстоянии оно окажет сильный эффект.

Если добавить эти данные в вычисления, то неопределенность прошлой орбиты Земли не позволит быть уверенным в точности данных на протяжении более чем 50 миллионов лет назад. И это оказывает существенное влияние на исследования палеоклимата.

Например, примерно 56 млн лет назад Земля вступила в период, известный как палеоцен-эоценовый термический максимум, когда глобальные температуры выросли на 5–8 градусов Цельсия.

Орбитальные модели указывают на тот факт, что орбита Земли в то время была особенно эксцентричной, что могло быть основной причиной этого. Но новое исследование повышает неопределенность этого вывода, а это значит, что другие факторы, такие как геологическая активность, могли сыграть в этом важную роль.

Ученые выяснили, что звезда проходит на расстоянии 10 000 а.е. от Солнца каждые 20 млн лет. Это значит, что по мере того, как ученые отображают орбитальное движение Земли в более глубоком прошлом, нужно искать эффекты, которые таят в себе звезды.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что во Вселенной существуют гравитационные лазеры, ведь это показывают предсказания Эйнштейна.