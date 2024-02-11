Почему 700 млн лет назад Земля стала ледяным шаром: ученые нашли ответ

Новое исследование проливает свет на причины, по которым наша планета была полностью покрыта льдом в течение более 50 млн лет.

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Ученые использовали моделирование движения литосферных плит и выяснили, что стало причиной появления на Земле ледникового периода, который начался более 700 млн лет назад и длился 57 млн лет. Результаты опубликованы в журнале Geology, пишет Phys.

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Длительный ледниковый период под названием Стертское оледенение существовал на Земле в период между 717 и 660 млн лет назад. Тогда на планете еще не появились динозавры и сложная растительность на суше.

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На Земле должен уже начаться ледниковый период, но этого не происходит: в чем причина

По словам авторов исследования, тогда наша планета почти полностью замерзла и была покрыта льдом от полюсов до экватора. Но что именно стало причиной такого события оставалось загадкой. Было предложено несколько гипотез, но все они не могут полностью объяснить, каким образом планета была покрыта льдом и на ней было очень холодно в течение 57 млн лет.

Авторы нового исследования провели анализ горных пород в Австралии, которые сохранились со времен древнего ледникового периода, а затем использовали моделирование движения литосферных плит, чтобы найти причину оледенения. Моделирование показало эволюцию континентов и океанов на Земле после того, как распался на части древний суперконтинент Родиния.

Результаты исследования горных пород вместе с результатами моделирования позволили ученым выяснить, что начало Стертского оледенения связно с рекордно низким уровнем вулканических выбросов диоксида углерода. И уровень этих выбросов был очень низким в течение десятков миллионов лет на протяжении всего ледникового периода.

Длительный ледниковый период под названием Стертское оледенение существовал на Земле в период между 717 и 660 млн лет назад. Тогда на планете еще не появились динозавры и сложная растительность на суше Фото: phys.org

Ученые считают, что разгадали давнюю тайну и предполагают, что глобальное оледенение Земли и снижение температуры на планете связаны именно с низкими уровнями выбросов диоксида углерода, чему способствовало выветривание вулканических пород, когда происходило поглощение ими атмосферного углерода.

По словам ученых, в то время на Земле не было многоклеточных животных или сложных растений на суше. Поэтому уровень диоксида углерода (или углекислого газа) почти полностью зависел от его выделения в результате извержений вулканов и от процессов выветривания силикатных пород, которые поглощают углерод. К процессу появления древнего ледникового периода также имеет непосредственное отношение движение литосферных плит, когда в некоторых регионах Земли начали разрушаться участки с высокой вулканической активностью. В результате уровень диоксида углерода в атмосфере значительно снизился, он перестал удерживать тепло и планета замерзла.

Авторы исследования считают, что сейчас уровень вулканических выбросов диоксида углерода также снижается, поскольку столкновения континентов усиливаются, а движение плит замедляется. Так что, возможно, в очень далеком будущем Землю ждет новый ледниковый период, который будет похож на тот, который появился более 700 млн лет назад.

Как уже писал Фокус, в Средиземном море нашли "туннель" шириной 10 км. Ученые считают, что каньон появился незадолго до того, как море высохло на 700 000 лет, а затем наполнилось вновь.

Также Фокус писал о том, что Гренландия теряет так много льда, что становится выше. Ученые обнаружили, что поток ледников по краям острова заставляет сушу подниматься, будто под ней находится пружина.