Зачарованные сверчки затягивают серенады в неподходящее время: что обманом заставляет их петь
Исследователи обнаружили, что некоторые животные на Земле странным образом ведут себя во время одного из астрономических явлений.
Солнечное затмение является редким астрономическим явлением, когда Луна проходит перед Солнцем и на несколько минут закрывает солнечный диск, делая наше небо темным. Однако у этого также явления есть одно любопытное побочное действие — животные в это время могут вести себя странно, пишет Inverse.
По словам исследователей, если в момент солнечного затмения вам посчастливится находиться на природе, ее звуки могут стать отличным дополнением этой "волшебной картины". Однако в момент солнечного затмения насекомые и животные чувствуют себя немного растеряно — это в очередной раз напоминает о том, что жизнь во всех ее формах связана с "движением Солнца".
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Ученые объяснили, как солнечное затмение влияет на животных на примере сверчков. В сумерках, когда вероятность вторжения хищников снижается, сверчки-самцы долго стрекочут, чтобы привлечь самок. И теперь исследователи обнаружили, что солнечные затмения обманом заставляют сверчков-самцов петь любовные серенады.
По словам представителей NASA во время презентации нового проекта Eclipse Soundscapes, сверчки оказываются обманутыми ложными сумерками, птицы в этот момент сбиты с толку и перестают петь, а пчелы думают, что настало время возвращаться в свои ульи. В своем новом проекте ученые хотят показать, что затмения можно изучать мультисенсорным способом, используя звуки, ощущения и другие формы наблюдения.
По словам координатора по связям с общественностью проекта Eclipse Soundscapes Келси Перретт, солнечные затмения — явления относительно редкие и все они отличаются друг от друга. Например, прошлогоднее солнечное затмение 14 октября было кольцеобразным, поскольку Луна тогда закрывала лишь середину Солнца — в результате чего появилось очаровательное "огненное кольцо".
Перретт также отмечает, что новый проект NASA будет направлен на повторение аналогичного исследования, проведенного во время полного солнечного затмения в 1932 году. Тогда исследователям удалось собрать данные почти 500 наблюдений исследователей. Предполагается, на этот раз проект будет еще шире, так как в нем смогут принять участие не только ученые.
Авторы исследования также отмечают, что с помощью своей работы они намереваются ответить на ряд любопытных вопросов, в том числе и о том, почему сверчки поют во время солнечного затмения. Также ученые планируют узнать, одинаково ли ведут себя дневные и ночные животные во время этого астрономического явления и становятся ли они более тихими или громкими во время него.
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