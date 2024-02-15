Зачарованные сверчки затягивают серенады в неподходящее время: что обманом заставляет их петь

Исследователи обнаружили, что некоторые животные на Земле странным образом ведут себя во время одного из астрономических явлений.

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Солнечное затмение является редким астрономическим явлением, когда Луна проходит перед Солнцем и на несколько минут закрывает солнечный диск, делая наше небо темным. Однако у этого также явления есть одно любопытное побочное действие — животные в это время могут вести себя странно, пишет Inverse.

По словам исследователей, если в момент солнечного затмения вам посчастливится находиться на природе, ее звуки могут стать отличным дополнением этой "волшебной картины". Однако в момент солнечного затмения насекомые и животные чувствуют себя немного растеряно — это в очередной раз напоминает о том, что жизнь во всех ее формах связана с "движением Солнца".

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Ученые объяснили, как солнечное затмение влияет на животных на примере сверчков. В сумерках, когда вероятность вторжения хищников снижается, сверчки-самцы долго стрекочут, чтобы привлечь самок. И теперь исследователи обнаружили, что солнечные затмения обманом заставляют сверчков-самцов петь любовные серенады.

По словам представителей NASA во время презентации нового проекта Eclipse Soundscapes, сверчки оказываются обманутыми ложными сумерками, птицы в этот момент сбиты с толку и перестают петь, а пчелы думают, что настало время возвращаться в свои ульи. В своем новом проекте ученые хотят показать, что затмения можно изучать мультисенсорным способом, используя звуки, ощущения и другие формы наблюдения.

По словам координатора по связям с общественностью проекта Eclipse Soundscapes Келси Перретт, солнечные затмения — явления относительно редкие и все они отличаются друг от друга. Например, прошлогоднее солнечное затмение 14 октября было кольцеобразным, поскольку Луна тогда закрывала лишь середину Солнца — в результате чего появилось очаровательное "огненное кольцо".

Перретт также отмечает, что новый проект NASA будет направлен на повторение аналогичного исследования, проведенного во время полного солнечного затмения в 1932 году. Тогда исследователям удалось собрать данные почти 500 наблюдений исследователей. Предполагается, на этот раз проект будет еще шире, так как в нем смогут принять участие не только ученые.

Авторы исследования также отмечают, что с помощью своей работы они намереваются ответить на ряд любопытных вопросов, в том числе и о том, почему сверчки поют во время солнечного затмения. Также ученые планируют узнать, одинаково ли ведут себя дневные и ночные животные во время этого астрономического явления и становятся ли они более тихими или громкими во время него.

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