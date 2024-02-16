Факел пылал более полугода: на Земле зафиксировали крупнейшую утечку метана (фото)

Исследователи назвали эту утечку метана одной из крупнейших когда-либо зарегистрированных утечек газа на планете.

В прошлом году ученые зафиксировали мегаутечку метана на отдаленной скважине в Казахстане — по оценкам экспертов, вытекло около 127 000 газа, а сам выброс привел к пожару, который бушевал более 6 месяцев, пишет BBC.

Компания "Бузачи нефть", владеющая скважиной, отрицает утечку "значительного количества метана", однако данные экспертов говорят об обратном. Ученые обеспокоены, ведь метан является гораздо более сильным парниковым газом, чем углекислый газ.

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Калькулятор эквивалентности парниковых газов Агентства по охране окружающей среды США свидетельствует о том, что воздействие утечки таких масштабов на окружающую среду сравнимо с воздействием более 717 000 бензиновых автомобилей в год. По словам главы Международной обсерватории ООН по выбросам метана Манфреди Кальтаджроне, масштабы и продолжительность утечки в Казахстане "откровенно необычны — она очень большая".

Графика концентрации метана 7 сентября 2023 года Фото: Kayrros/Planet Labs

Отметим, что утечка метана в Казахстане началась 9 июня 2023 года, когда появилось заявление о выбросе во время бурения разведочной скважины на юго-западе Казахстана, что привело к пожару, бушевавшему до конца года. Экспертам удалось обуздать огонь лишь 25 декабря 2023 года, а в данный момент продолжаются работы по герметизации колодца цементом.

Природный газ состоит в основном из метана, который не видим для человеческого глаза. Однако когда солнечный свет проходит через облако метана, он создает "уникальный отпечаток", который и отслеживают некоторые спутники.

Впервые мегаутечку метана в Казахстане расследовала французская геоаналитическая фирма Kayrros, а теперь их данные были подтверждены командой из Нидерландского института космических исследований и Политехнического университета Валенсии в Испании. В ходе своей работы ученые изучили спутниковые данные и обнаружили высокие концентрации метана, которые наблюдались 115 раз в период с июня по декабрь 2023 года.

Графика утечки метана за все 6 месяцев Фото: Polytechnic University of Valencia

Команда взяла за основу эти данные и смогла рассчитать, что из этой единственной скважины вытекло 127 000 тонн метана. По словам соавтора исследования Луиса Гуантера, данная утечка может стать второй по величине искусственной утечкой метана за все время — более серьезная утечка могла произойти лишь на "Северном потоке".

Данные Международного энергетического агентства предполагают, что метан ответственен за треть повышения глобальной температуры на Земле со временем промышленной революции. Хотя на показания спутников могут влиять внешние факторы, такие как облачность, ученые говорят, что они "полностью уверены", что из этого отдельного колодца вышло огромное количество метана.

В то же время казахстанская компания, владеющая скважиной, настаивает, что в ее скважине находилось лишь "незначительное количество газа", а также на том, что любая утечка метана сгорела бы при выходе из скважины. Представители компании также отмечают,Ю что в атмосферу Земли попал только водяной пар, образовавший большие белые шлейфы, которые и были зафиксированы из космоса.

Ранее Фокус писал о том, что огромное количество выбросов метана уже видно из космоса.