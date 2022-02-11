На пороге катастрофы. Огромное количество выбросов метана уже видно из космоса

Метан даже больше влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ. И большое его количество уходит в атмосферу во время добычи нефти и газа.

С помощью снимков со спутника Sentinel-5P, который ежедневно измеряет содержание метана в атмосфере, ученые нанесли на карту основные источники выбросов метана. Согласно новому исследованию от 8% до 12% выбросов метана во время добычи нефти и газа происходят во время непредвиденных утечек и устранения неисправности оборудования, сообщает Space.

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Метан – это второй по распространенности парниковый газ после углекислого газа, который попадает в атмосферу в результате деятельности человека и больше всего выбросов происходит во время добычи нефти и газа. В ближайшем будущем метан будет представлять еще большую угрозу для климата, чем углекислый газ. Ученые из Массачусетского технологического института подсчитали, что тонна метана за 20 лет поглощает в 80 раз больше тепла, чем тонна углекислого газа, выброшенные в атмосферу.

"Во время исследования мы с помощью спутниковых снимков увидели огромные выбросы метана, которые выглядят как газовые шлейфы в атмосфере. Большее количество этих выбросов происходит от добычи нефти и газа по всему миру", — говорит Райли Дюрен из Университета Штата Аризона, США.

[ + – ] Вверху: глобальная карта источников выбросов метана. Внизу слева: газопроводы в России и Средней Азии, где происходит утечка газа. Внизу справа: пример метанового шлейфа в атмосфере, обнаруженного над Северной Африкой Фото: space.com

Ученые в рамках исследования решили измерить количество выбросов метана в атмосферу в результате деятельности человека за 2019 и 2020 годы. Они выяснили, что примерно две трети всех источников выбросов метана связаны с добычей нефти и газа. Эти источники производят более 27 тонн метана в час. Остальная треть источников выбросов метана – это добыча угля, сельское хозяйство и переработка отходов.

Часть метана, которая попадает в атмосферу во время добычи нефти и газа, связана с устранением неисправностей оборудования и непредвиденной утечкой газа. По словам ученых, если хотя бы убрать выбросы метана, которые происходят во время этих процессов, то это можно сравнить с исчезновением с автомагистралей 20 млн автомобилей в течение года. Больше всего выбросов метана ученые зафиксировали в Туркменистане. За этой страной, по количеству выбросов опасного газа, идут Россия, США, Иран, Казахстан и Алжир, Китай и Канада.

Напоминаем, ученые пришли к выводу, что отказ от производства мяса замедлит изменение климата. Это резко сократит выбросы парниковых газов в атмосферу в течении следующих 15 лет.