На порозі катастрофи. Безліч викидів метану вже видно з космосу

Метан навіть більше впливає на глобальне потепління ніж вуглекислий газ. І велика його кількість йде в атмосферу під час видобутку нафти та газу.

За допомогою знімків із супутника Sentinel-5P, який щоденно вимірює вміст метану в атмосфері, учені нанесли на карту основні джерела викидів метану. Згідно з новим дослідженням від 8% до 12% викидів метану під час видобутку нафти та газу відбуваються під час непередбачених витоків та усунення несправності обладнання, повідомляє Space.

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Метан — це другий за поширеністю парниковий газ після вуглекислого газу, який потрапляє в атмосферу внаслідок діяльності людини та найбільше викидів відбувається під час видобутку нафти та газу. У найближчому майбутньому метан становитиме ще більшу загрозу для клімату, ніж вуглекислий газ. Учені з Массачусетського технологічного інституту підрахували, що тонна метану за 20 років поглинає у 80 разів більше тепла, ніж тонна вуглекислого газу, викинута в атмосферу.

"Під час дослідження ми за допомогою супутникових знімків побачили величезні викиди метану, які виглядають як газові шлейфи в атмосфері. Більша кількість цих викидів походить від видобутку нафти і газу по всьому світу", — говорить Райлі Дюрен з Університету Штату Арізона, США.

[ + – ] Зверху: глобальна карта джерел викидів метану. Внизу ліворуч: газопроводи в Росії та Середній Азії, де відбувається витік газу. Внизу праворуч: приклад метанового шлейфу в атмосфері, виявленого над Північною Африкою Фото: space.com

Учені в межах дослідження вирішили виміряти кількість викидів метану в атмосферу внаслідок діяльності людини за 2019 та 2020 роки. Вони з'ясували, що приблизно дві третини всіх джерел викидів метану пов'язані з видобутком нафти та газу. Ці джерела виробляють понад 27 тонн метану на годину. Решта третини джерел викидів метану — це видобуток вугілля, сільське господарство та переробка відходів.

Частина метану, яка потрапляє в атмосферу під час видобутку нафти та газу, пов'язана з усуненням несправностей обладнання і непередбаченим витоком газу. За словами вчених, якщо хоча б прибрати викиди метану, які відбуваються під час цих процесів, це можна порівняти зі зникненням з автомагістралей 20 млн автомобілів протягом року. Найбільше викидів метану вчені зафіксували в Туркменістані. За цією країною, за кількістю викидів небезпечного газу, йдуть Росія, США, Іран, Казахстан та Алжир, Китай і Канада.

Нагадуємо, вчені дійшли висновку, що відмова від виробництва м'яса уповільнить зміну клімату. Це різко скоротить викиди парникових газів в атмосферу протягом наступних 15 років.