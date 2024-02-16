Что не так с окаменелостью ящерицы возрастом 280 млн лет: в ней нашли лак и краску

Исследователи тщательно проанализировал останки Tridentinosaurus antiquus и пришли к неутешительному выводу.

Прекрасно сохранившаяся окаменелость ящерицы Tridentinosaurus antiquus, возрастом 280 млн лет, оказалась подделкой, пишет Gizmodo.

Камень с останками древней ящерицы был найден в итальянских Альпах в 1931 году. Мягкие ткани и все четыре конечности рептилии казалось, сохранились в отличном состоянии.

"Ошеломляющее состояния останков тридентинозавра озадачивала ученых на протяжении десятилетий. Теперь же все стало на свои места. То, что было похоже на обугленную кожу и другие мягкие ткани ящерицы – всего лишь краска", — говорит палеонтолог из Музея природы Южного Тироля Эвелин Кустачер.

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На протяжении долгого времени считалось, что окаменелость могла дать ответы на то, как происходила эволюция рептилий на ранних этапах. Но УФ-снимок образца показал, что окаменелость покрыла очень даже современным лаком. Правда, ученые до последнего надеялись, что под этим слоем лака все же находятся остатки мягких тканей ящерицы. К сожалению, там была обнаружена только краска. Команда исследователе считает, что художники сделали это для того, чтобы экземпляр выглядел более впечатляющим.

Действительно, окаменелость является не до конца подделкой. Исследователи выяснили, что задние конечности тридентинозавра, в частности бедренные кости, кажутся настоящими, хотя и сохранились достаточно плохо. Также команда обнаружила на спине животного нечто похожее на остеодермы – окостенения, из которых состоит чешуя.

"Ископаемые мягкие ткани встречаются очень редко, так как они разлагаются в первую очередь, но они представляют большой интерес для науки. Такие окаменелости могут раскрывать важную биологическую информацию, например, окрас животного, его внутренняя анатомия и физиология", — говорит палеонтолог из Университетского колледжа Корка и руководитель исследования Валентина Росси.

В общем, на раскрытие тайны "идеально сохранившейся окаменелости" ушло 93 года.

Напомним, в прошлом веке священник обнаружил два круглых камня и идентифицировал их как окаменелости цветов. Однако недавно ученые узнали, чем на самом деле были эти "цветы".