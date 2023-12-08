Ошибались более полувека: чем на самом деле оказались найденные священником окаменелости (фото)

В прошлом веке священник обнаружил два круглых камня и идентифицировал их как окаменелости цветов. Однако недавно ученые узнали, чем на самом деле были эти "цветы".

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Интересный случай колумбийского священника Падре Густаво Уэртаса, который в 1950-70-х годах наткнулся на два небольших круглых камня, украшенных узорами, похожими на листья, доказывает, что даже наука подвержена ошибкам. Сначала он подумал, что нашел окаменелые растения, но недавнее исследование показало, что это миниатюрные панцири черепах, пишет IFLScience.

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Сначала Уэртас идентифицировал окаменелости как образцы растений вида Sphenophyllum colombianum, что было странным выбором, учитывая их раннемеловой возраст. Считалось, что другие представители этого рода растений исчезли более чем на 100 миллионов лет раньше.

Недавно исследователи Фабиани Эррера и Гектор Пальма-Кастро заметили отсутствие ключевых признаков растения, таких как форма и жилки. Зато окаменелость напоминала кость, и это открытие подтвердил палеонтолог Эдвин-Альберто Кадена — камни оказались крошечными черепашьими панцирями.

Открытие таких крошечных окаменелостей черепах является редким из-за хрупкости костей у молодых черепах. Фото: Photo by Fabiany Herrera and Héctor Palma-Castro; drawing by Edwin-Alberto Cadena and Diego Cómbita-Romero

"Это точно похоже на панцирь", — заметил Кадена после изучения фотографий. Интересно, что то, что Уэртас считал листьями и стеблями, на самом деле оказалось реберными костями и позвонками, образовывавшими панцирь черепахи. Видимая часть окаменелости оказалась нижней стороной панциря, что объясняет первоначальную ошибку в идентификации.

Открытие таких крошечных окаменелостей черепах является редким из-за хрупкости костей у молодых черепах. Тонкость костей делает их легко разрушаемыми, что способствует дефициту окаменелостей черепах, которые вылупляются из яйца. Исследователи подсчитали, что "черепашке", как они ласково прозвали черепаху, на момент гибели было от 0 до 1 года, и панцирь у нее был едва развит.

Кроме того, что они проливают свет на развитие черепах в меловой период, когда некоторые черепахи вырастали до 4,5 метров. Исследователи считают, что их находки имеют более широкое значение для научного сообщества.

По словам Эррера, они не только разгадали маленькую палеоботаническую тайну, но и выделили важность переосмысления исторических коллекций в Колумбии.

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"Такие открытия действительно особенные, поскольку они не только расширяют наши знания о прошлом, но и открывают окно к различным возможностям того, что мы можем открыть", — добавил Пальма-Кастро.

Это исследование демонстрирует необходимость постоянных исследований и переоценки, показывая, как даже самые маленькие окаменелости могут внести значительный вклад в наше понимание древней жизни.

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