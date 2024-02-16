9-метровое чудовище из юрского периода вернули к жизни: к счастью, только на видео

Исследователи показали, как выглядел плезиозавр – крупнейший обитатель океанов, живший 150 млн лет назад.

Ученые реконструировали на видео ужасающее морское чудовище юрского периода, окаменелый череп которого нашли внутри скалы в Великобритании, пишет LiveScience.

Найденный плезиозавр, который относится к группе крупных хищных морских рептилий, имел длин 9 метров и челюсти, полные огромных и острых зубов. По словам ученых, эти монстры жили 150 млн лет назад, когда глобальные температуры на Земле были выше, а моря – теплыми, мелкими и полными жизни. В те времена плезиозавры были крупнейшими хищниками юрского периода (201,3–145 млн лет назад).

Фото: Gareth Whyte/© BBC Studios

"Животное было настолько крупным, что могло бы охотиться на все живое в океане, что попадалось под руку. Я не сомневаюсь, что животное было неким аналогом тираннозавра, но под водой", — говорит исследователь Школы наук о Земле Бристольского университета Андре Роу.

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Окаменелости плезиозавра были найдены в 2022 году любителем Филом Джейкобсом, когда он гулял по пляжу на Юрском побережье Англии. Тогда мужчина заметил кусочек морды хищника, торчащей из скалы. Он связался со своим другом Стивом Этчесом, палеонтологом и активным коллекционером окаменелостей, и они перенесли окаменелость в безопасное место.

Тогда же Этчес предположил, что большая часть плезиозавра запрета внутри скалы, поэтому палеонтолог с коллегами достали из камня остальную часть черепа длиной 2 метра. Потребовалось примерно три недели, чтобы раскопать череп на отвесной скале, подвешенный на высоте 15 м над землей.

В конце концов, команда успешно достала останки плезиозавра, и это оказался один из самых больших и полных черепов плиозавров, когда-либо найденных.

Тем временем эксперты Имперского колледжа Лондона приступили к реконструкции этого юрского хищника. Исследователи знали, что у морских монстров были короткие и толстые шеи и четыре сильных плавника, позволяющих передвигаться на высоких скоростях, но как все это работало вместе, было не ясно.

Исследователь из Имперского колледжа Лондона Люк Маскатт создал прототип плезиозавра, чтобы показать, как вымершие рептилии могли передвигаться по океану.

"Мы выяснили, что плезиозавры использовали тандемную двигательную систему, задействовав все четыре плавника одновременно", — говорится в исследовании.

"Такая манера передвижения уникальна, так как все другие животные с плавниками, например, пингвины и черепахи, используют для движения только два передних плавника, а задние – для управления", — отмечает Маскатт.

По словам Этчеса, сейчас проводятся научные исследования черепа плиозавра, чтобы узнать больше о вымершем животном.

Напомним, Лох-несское чудовище жило на Земле и оно повелевало океанами 200 млн лет назад. Ученые выяснили, что подводные морские монстры с длинной шеей умели быстро плавать.