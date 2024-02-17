Более 3 км в длину: Италия готовится построить самый длинный подвесной мост в мире

После 10 лет рассуждений итальянские власти вновь заговорили о строительстве моста, который соединил бы материковую часть с островом Сицилия.

Италия готовится воплотить в жизнь "тысячелетний план" о строительстве самого длинного в мире подвесного моста через Мессинский пролив, который соединил бы материковую часть страны с островом Сицилия. Предполагается, что длина моста составит около 3300 метров, что сделает его самым длинным подвесным мостом в мире, пишет IFLScience.

Предполагается, что подвесной мост будет возведен над тонкой полоской моря между "носком" итальянского сапога в Калабрии и сицилийским мегаполисом Мессина. Если это действительно произойдет, пролет моста будет приблизительно на 60% длиннее, чем у нынешнего рекордсмена — моста Чанаккале, длина которого составляет 2023 метра. Этот мост был построен в Турции в 1915 году.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако исследователи весьма скептически относятся к такому плану. Дело в том, что дискуссии о соединении материковой части Италии и Сицилии ведутся еще со времен римлян. Авторы проекта во многом ссылаются на отчет римского мыслителя и командующего армией Плиния Старшего, погибшего во время извержения Везувия в 79 году н.э. В отчете мыслителя утверждается, что временный мост через Мессинский пролив уже был ранее возведен для перевозки боевых слонов из Карфагена. Увы, до сих пор неизвестно было ли это на самом деле или лишь легенда.

Впервые проект строительства подвесного моста был переосмыслен в 1860-х годах, а после к нему вновь и вновь возвращались итальянские политики в течение второй половины 20-го века. В 2002 году тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони возобновил призыв к строительству самого длинного подвесного моста в мире. Он даже заявлял, что первый камень будет заложен уже в 2004 году, а амбициозный план строительства будет завершен к 2010 году. Увы, мост так и не был возведен. В 2009 году Берлускони вновь выступил с этой идеей, но уже в 2013 году от нее отказались из-за сокращения бюджета.

С тех пор наступило затишье, пока в марте 2023 году план строительства моста был официально возобновлен. Предполагается, что амбициозный проект смогут завершить всего за 15 лет, а его бюджет составит 12 миллиардов евро. Не удивительно, что и на этот раз эксперты скептически отнеслись к новому плану строительства.

Экологи и некоторые другие ученые считают проект весьма рискованным, поскольку регион является горячей точкой сейсмической активности и чрезвычайно подвержен землетрясениям. Впрочем, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что несмотря на все риски и сомнения, самый длинный подвесной мост в мире все же будет построен.

Ранее Фокус писал о том, что назван самый быстро тонущий город в мире: погружается под воду в 500 раз быстрее Нью-Йорка.