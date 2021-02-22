У берегов Италии найдена подводная свалка, не уступающая наземным полигонам (видео)

В некоторых местах Средиземного моря концентрация мусора превышает миллион объектов на квадратный километр.

В Италии Мессинский пролив назван районом с самой большой плотностью морского мусора в мире. В некоторых местах концентрация мусора превышает миллион объектов на квадратный километр. Об этом сообщает SciTechDaily.

Авторами исследования выступили Микель Каналс из факультета наук о Земле Барселонского университета и Георг Ханке из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (JRC). Они считают, что в течение следующих 10 лет объем мусора в море может превысить 3 млрд метрических тонн.

Со временем на дне океана накапливается все больше мусора. Самые большие очаги загрязнения, скорее всего, находятся в глубоководных местах, которые еще предстоит найти. Пластик уже был обнаружен в самой глубокой точке Земли – в Марианской впадине на глубине 10900 метров. Эксперты предупреждают, что в некоторых местах в океане концентрация подстилки достигает плотности, сопоставимой с крупными свалками на поверхности.

Фото: M. Pierdomenico D. Casalbore and F. Chiocci/National Research Council/La Sapienza University in Rome

Несмотря на усилия научного сообщества, масштабы таких свалок в морях и океанах еще полностью неизвестны. Морские районы, наиболее затронутые этой проблемой, находятся в не имеющих выхода к морю и полузамкнутых морях, прибрежных районах и морских районах, находящихся под влиянием крупных рек. Также сюда входят места с высокой рыболовной активностью, которые находятся вдали от суши, отмечает Каналс.

"Уровень переработки отходов в прибрежных странах имеет решающее значение: чем меньше утилизации, или чем ниже ее качество, тем больше отходов достигает океана и, следовательно, океанского дна, что является проблемой, которая особенно затрагивает страны третьего мира", – говорит Каналс.

Пластик, рыболовные сети, металл, стекло, керамика, текстиль и бумага – самые распространенные материалы в очагах засорения морского дна. Особенности подводного рельефа и характер морского дня влияют на распределение мусора. Динамика океана также облегчает перенос мусора через океан от побережья до глубоководных равнин глубиной в тысячи метров.

Фото: Caladan Oceanic

Наконец, мусор, переносимый океаном, накапливается во впадинах и тихих морских районах.

Свойства материалов, сброшенных в морскую среду, также влияют на их рассеивание и накопление на дне океана.

"62% мусора, скапливающегося на морском дне, состоит из пластика, который относительно легко переносится на большие расстояния. С другой стороны, тяжелые предметы, такие как бочки, тросы или сети, обычно остаются в том месте, где они были изначально выброшены", – отмечают авторы исследования.

Подстилка из мусора представляет из себя новую угрозы морскому биоразнообразию. Уже известно, что почти 700 морских видов, 17% из которых занесены в Красную книгу, пострадали от существующей проблемы.

"В Средиземном море мусор с морского дна уже является серьезной экологической проблемой. В некоторых местах каталонского побережья есть большие скопления мусора. Во время сильных штормов, таких как "Глория" в январе 2020 года, волны выбрасывают эти отходы на пляж. Некоторые пляжи в стране буквально вымощены мусором, что показывает, насколько засорено прибрежное дно. Также есть заметные скопления отходов в некоторых подводных каньонах за пределами Каталонии", – подытожил Микель Каналс.