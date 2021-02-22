Біля берегів Італії знайдене підводне звалище, яке не поступається наземним полігонам (відео)

У деяких місцях Середземного моря концентрація сміття перевищує мільйон об'єктів на квадратний кілометр.

В Італії Мессинську протоку назвали районом із найбільшою щільністю морського сміття в світі. У деяких місцях концентрація сміття перевищує мільйон об'єктів на квадратний кілометр. Про це повідомляє SciTechDaily.

Авторами дослідження виступили Мікель Каналс із факультету наук про Землю Барселонського університету і Георг Ханке з Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії (JRC). Вони вважають, що протягом наступних 10 років обсяг сміття в морі може перевищити 3 млрд метричних тонн.

Згодом на дні океану накопичується все більше сміття. Найбільші осередки забруднення, швидше за все, знаходяться в глибоководних місцях, які ще належить знайти. Пластик вже був виявлений в найглибшій точці Землі — у Маріанської западини на глибині 10 900 метрів. Експерти попереджають, що в деяких місцях в океані концентрація підстилки досягає щільності, порівнянної з великими звалищами на поверхні.

Фото: Средиземное море мусор

Незважаючи на зусилля наукової спільноти, масштаби таких звалищ у морях та океанах ще повністю невідомі. Морські райони, які найбільше постраждали від цієї проблеми, знаходяться в прибережних районах і морських районах, які не мають виходу до моря та напівзамкнутих морів, знаходяться під впливом великих річок. Також сюди входять місця з високою рибальської активністю, які знаходяться далеко від суші, зазначає Каналс.

"Рівень переробки відходів у прибережних країнах має вирішальне значення: чим менше утилізації, або чим нижча її якість, тим більше відходів досягає океану й, отже, океанського дна, що є проблемою, яка особливо зачіпає країни третього світу", — говорить Каналс.

Пластик, рибальські сіті, метал, скло, кераміка, текстиль і папір — найпоширеніші матеріали в осередках засмічення морського дна. Особливості підводного рельєфу та характер морського дня впливають на розподіл сміття. Динаміка океану також полегшує перенесення сміття через океан від узбережжя до глибоководних рівнин глибиною в тисячі метрів.

Фото: Средиземное море мусор

Нарешті, сміття, яке переносить океан, накопичується в западинах і тихих морських районах.

Властивості матеріалів, скинутих у морське середовище, також впливають на їх розсіювання та накопичення на дні океану.

"62% сміття, що накопичується на морському дні, складається з пластику, який відносно легко переноситься на великі відстані. З іншого боку, важкі предмети, такі як бочки, троси або сіті, зазвичай залишаються в тому місці, де вони були спочатку викинуті", — зазначають автори дослідження.

Підстилка зі сміття явля собою нову загрозу морському біорізноманіттю. Уже відомо, що майже 700 морських видів, 17% з яких занесені в Червону книгу, постраждали від наявної проблеми.

"У Середземному морі сміття з морського дна вже є серйозною екологічною проблемою. У деяких місцях каталонського узбережжя є великі скупчення сміття. Під час сильних штормів, таких як "Глорія" в січні 2020 року, хвилі викидають ці відходи на пляж. Деякі пляжі в країні буквально вимощені сміттям, що показує, наскільки засмічене прибережне дно. Також є помітні скупчення відходів у деяких підводних каньйонах за межами Каталонії", — підсумував Мікель Каналс.