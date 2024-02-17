"Лебединое озеро" в сумеречной зоне океана: червь танцует так, будто его никто не видит (видео)

Исследователи показали завораживающие кадры странного морского биолюминесцентного червя, колеблющегося в толще воды.

Океан покрывает более 70% поверхности планеты и таит в себе множество удивительных существ. Например, в сумеречной зоне океана скрывался этот глубоководный морской биолюминесцентный червь, танцующий в толще воды, пишет Live Science.

Команда из Океанического института Шмидта заметила глубоководного морского червя у побережья Чили во время экспедиции по изучению подводных гор в этом районе. Позже ученые смогли идентифицировать глубоководного танцора — им оказался сегментированный червь-паутинка (Tomopteris).

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам старшего научного сотрудника и морского биолога в Научно-исследовательском институте аквариума Монтерей-Бей (MBARI) Стива Хэддока, представители этого вида проводят всю свою жизнь в самых темных частях океана в постоянном движении, никогда не касаясь морского дна и не видя солнечного света.

Исследователи обнаружили светящегося червя с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) на глубине 554 метра, а затем во второй раз, когда он опустился на глубину 678 метров. Известно, что представители этого вида, как правило, обитают в сумеречной зоне океана на глубине от 200 до 1000 метров.

Черви-паутинки используют для плавания свои щетинистые лопасти, также известные как параподии. Ранее ученые также обнаружили, что черви способны выделять из этих лопастей туман золотисто-желтой биолюминесцентной слизи — предполагается, что он действует как дымовая завеса и помогает существам избегать хищников.

Золотой оттенок слизи озадачил ученых, поскольку большинство светящихся организмов излучают сине-зеленый свет. Ранее Хэддок с коллегами обнаружили, что химическое вещество алоэ-модин ответственно за создание этого света, однако оно обычно встречается в геле, соке и листьях растений. Увы, ученые до сих пор не знают, причастен ли сам червь к производству этого химического существа. Предполагается, что морские существа могут получать алоэ-модин из своего рациона, который включает оболочников, личинок рыб и планктонных морских червей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что пчелы учатся танцевать, как люди учатся говорить.