В недрах Земли обнаружена огромная колония живых организмов: кто там живет

Исследователи обнаружили под поверхностью нашей планеты "сокровищницу жизни" – она в разы больше, чем предполагали ученые.

Под нашими ногами, в глубинах планеты, обнаружена невероятно обширная система, изобилующая жизнь. В последние годы международная группа ученых находит все больше доказательств того, что миллиарды миллиардов организмов живут под Землей на глубине в несколько километров, пишет IFLScience.

Представляя результаты своей работы ученые заявили, что обнаружили "загадочную сокровищницу жизни", и она оказалась намного больше, чем они ожидали. Авторы исследования пришли к выводу, что около 70% об общего количества микробов на планете на самом деле живут в почве. Причем в общей сложности эти микробы содержат от 15 до 23 миллиардов тонн углерода — то есть, в сотни аз больше, чем масса углерода всех людей на поверхности планеты.

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Что касается описания этих организмов, ученые считают, что им удалось описать лишь крохотную часть из них. Однако уже этого достаточно, чтобы предположить, что генетическое разнообразие жизни под поверхностью Земли может быть сопоставимо, а возможно и превосходит жизнь над поверхностью. В результате ученые прозвали эту экосистему "подземными Галапагоссами".

Предполагается, что в этой подземной экосистеме доминируют бактерии и археи, хотя команда также обнаружила там большое количество эукариев. Например, ученым удалось обнаружить и описать ранее неизвестную нематоду, обитающую на глубине 1,4 км в южноафриканском золотом руднике.

По словам автора исследования, доцента кафедры микробиологии в Университете Теннесси Карен Ллойд, благодаря сверхглубокому отбору проб, ученые теперь могут найти эти микроорганизмы практически повсюду. При этом ученые считают, что отбор проб сегодня достиг лишь малой части глубокой биосферы Земли.

В основе исследования ученых лежат результаты десятков работ коллег, в которых рассматривались образцы, добытые в результате бурения на глубине от 2,5 до 5 километров в земной коре, как на морском дне, так и на внутренних континентах.

Команда отмечает, что было удивительным обнаружить столько жизни в условиях сокрушительного давления, отсутствия света и питательных веществ. Тем не менее авторы исследования полагают, что изучения этой скрытой "сокровищницы жизни" в дальнейшем может пролить свет на многие вопросы о пределах жизни как на Земле, так и за ее пределами.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, так как многие вопросы все еще остаются без ответа. Например, нам не известны все способы, которыми жизнь в самых глубоких очках планеты влияет на жизнь на ее поверхности и наоборот.

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