Ученые рассказали, жили ли когда-нибудь люди под землей (фото)

Подземные сооружения существовали на протяжении всей истории, однако они были непригодны для длительного проживания. Современные технологии позволяют изменить ситуацию.

От древних катакомб до современных метрополитенов, люди всегда перемещались под землей. Но жили ли когда-нибудь под землей целые общества? Да, но только в чрезвычайных ситуациях и когда у них не было другого выхода, пишет Live Science.

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"Самое главное, что важно знать о подземной жизни, это то, что нам там не место. Но все же в истории были моменты, когда людям пришлось там поселиться на некоторое время", — говорят ученые.

На протяжении всей истории человечества люди по разным причинам временно жили под поверхностью. Если не было материалов для строительства домов, они выкапывали подземные. В местах с экстремальным климатом они спускались под землю летом, чтобы отдохнуть от жары, а зимой, чтобы согреться. Подземелье также было безопасным местом, чтобы спрятаться от врагов.

Например, древние люди построили знаменитые подземные города в Каппадокии на территории современной Турции для защиты от непогоды и войны. Жители отступали под землю во время чрезвычайных ситуаций, но они не оставались там надолго, всего на несколько недель.

Одним из крупнейших подземных городов Каппадокии является Деринкую, который датируется примерно 7 или 8 веками и мог вместить около 20 000 человек. Геофизики обнаружили, что площадь другого недавно обнаруженного города в этом регионе составляет 13 миллионов км², а глубина может быть 113 м.

[ + – ] Деринкую - древний многоярусный подземный город в провинции Невшехир, в Центральной Анатолии, Турция.

Подземные города Каппадокии — настоящее архитектурное чудо. Колодцы уходили глубоко в грунтовые воды, а отверстия, ведущие на поверхность, служили вентиляционными шахтами. Слои защиты — включая большие круглые камни, которые древние люди выкладывали перед входом в город отделяли тех, кто находился внутри от захватчиков на поверхности.

Однако не все подземные жилища были такими сложными, как в Каппадокии. Люди также жили в естественных и созданных человеком пещерах. Построенные пещеры можно найти везде, где есть подходящая геология.

"Найти людей, строящих пещерные жилища очень легко. Даже в современной Австралии, в городе под названием Кубер-Педи, около половины населения живет в "землянках", или ямах, вырезанных в склонах холмов", — отмечают исследователи.

На заброшенных объектах современных городов многие маргиналы нашли убежище под землей. Многие бездомные также живут в туннелях под Лас-Вегасом, Нью-Йорком и под улицами Бухареста. По мере того, как все больше людей переезжают в города, все больше городских жителей могут перебраться под землю. Такие страны, как Сингапур, изучают варианты строительства под землей.

"Необходимые для этого технологии, уже существуют и они будут только улучшаться. Задача состоит в том, чтобы убедить людей переехать под землю", — подчеркнула Юн Хи Ли из Ноттингемского университета в Малайзии.

По словам Ли, на самом деле, нахождение под землей не вызывает негативных психологических эффектов, если освещение, размер комнаты, высота потолка и другие физические характеристики помещения соответствуют наземным.

Например, такие технологии, как световые шахты позволяющие естественному солнечному свету освещать подземные помещения с помощью таких материалов, как светоотражающая краска, могут помочь с плохим настроением и депрессией, возникающей из-за недостатка солнечного света.

Как отмечает Ли, на первый взгляд люди могут чувствовать себя изолированными от своих коллег и ощущать отсутствие контроля, но эти ощущения вполне преодолимы.

Хоть людям все еще не нравится идея жить под землей, Ли считает, что в ближайшее время люди по всему миру начнут всерьез интересоваться этой идеей, вдохновленные такими местами как RÉSO, подземный город в Монреале, Канада, протяженностью более 32 км, включающий торговые центры, офисы, гостиницы и школы.

"Я считаю, что вскоре многие люди будут жить под землей. По крайней мере, в течение 30 лет появится больше подземных рабочих мест и подземных развлечений. И это не выдумка фантастов, а реальность", — заключила Ли.