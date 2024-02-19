Высотой почти 9 000 метров: где находится самая высокая в мире свалка мусора (видео)

Исследователи создали шокирующую карту, показывающую масштабы мусора, оставленного на горе Эверест.

Восхождение на Эверест, высота которого составляет 8848 метров, является одним из величайших испытаний на планете. Причем с каждым годом этот подъем становится все более трудным, так как альпинисты создают все больше проблем тем, кому приходится подниматься за ними. И еще больше тем, кому приходится убирать за ними, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи считают, что Эверест может стать самой высокой свалкой в мире — согласно оценкам экспертов, сегодня на горе может остаться до 50 тонн мусора, при этом в базовом лагере Эвереста ежегодно выбрасывается около 75 тонн мусора.

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Авторы нового исследования предупреждают, что проблема отходов сегодня настолько велика, что альпинистам буквально придется нести свои фекалии обратно с горы. Чтобы оценить масштабы проблемы, ученые создали карту мусора, оставленного на Эвересте — она показывает истинное количество отходов на горе.

Отметим, что Эверест находится на территории национального парка в Непале, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его площадь составляет 124 400 гектаров и именно здесь располагаются одни из самых высоких гор в мире. Статистика показывает, что количество туристов в этом году неуклонно росло в последнее время, однако в последние годы темпы достигли невероятных размеров — количество туристов удвоилось за три года с 2014 по 2017 год.

Туристы, приезжающие на Эверест и в окружающий его национальный парк Сагарматха, ежегодно приносят около 1000 тонн мусора Фото: Daily Mail

Подсчеты экспертов показывают, что на территории самого национального парка сегодня проживает всего около 7000 человек, однако количество туристов, которые приезжают сюда достигло невероятных 60 000 человек, также к ним присоединяются тысячи непальских гидов.

Такое количество туристов ежегодно приносят правительству Непала и его экономике миллионы долларов, однако они также оставляют и огромное количество мусора на территории парка. Поскольку с годами количество туристов лишь увеличивается, увеличилось и количество образующихся отходов. Данные свидетельствуют о том, что ежегодно в парк попадает от 900 до 1000 тонн твердых отходов, причем большая часть этих отходов так и остается здесь.

Проблема достигла такого уровня, что в 1991 году местные власти впервые попытались взять уровень отходов под контроль и ограничить его. В рамках этой программы исследователи собирают мусор в базовом лагере Эвереста, а также на тропах национального парка. В 2014 году программа расширилась и теперь, каждый альпинист, покидающий базовый лагерь, должен принести обратно не менее 8 кг мусора, иначе рискуют потерять свой залог в размере 4000 долларов.

Только за весенний сезон восхождений 2023 года из базового лагеря Эвереста было собрано 75 тонн мусора Фото: Daily Mail

По словам горного геолога из Университета Колорадо в Боулдере, доктора Элтона Байерса, они с коллегами посвятили десятилетия изучения проблеме отходов на Эвересте. По словам ученого, ранее путь к базовому лагерю Эвереста называли не иначе как "тропа туалетной бумаги" из-за количества отходов, которые там уже оставили люди.

Однако за последние два десятилетия местным властям и исследователям удалось почти полностью решить проблему мусора на тропах, ведущих к базовому лагерю Но, увы, проблема так и не была решена полностью: ежегодно на фото видны целые горы мусора, состоящие из рваных палаток, снаряжения и человеческих отходов.

Доктор Байерс отмечает, что сегодня нет официальных данных о точном количестве мусора, оставленного на Эвересте, однако исследование 2020 года предполагается, что за последние 6 лет на Эвересте могло остаться около 50 тонн твердых отходов. В то же время в 2022 году армия Непала сообщила, что вывезла с Эвереста и окружающих гор около 34 тонн мусора, а в 2021 — 27,6 тонны мусора.

Увы, основная проблема заключается в том, что все попытки очистить Эверест от человеческих отходов и мусора охватывают лишь нижние лагеря, где можно нанять людей для переноса мусора обратно в базовый лагерь. В то же время самой загрязненной частью горы по-прежнему остается четвертый лагерь — последняя остановка альпинистов перед восхождением.

Четвертый лагерь расположен на высоте около 7900 метров и находится в так называемой "зоне смерти". Исследователи отмечают, что собрать отходы на этой высоте, увы, почти невозможно. Дело в том, что спускаясь с горы альпинисты оставляют здесь свое снаряжение и продолжают движение — все это связано с риском для их жизни. Эксперты отмечают, что здесь можно встретить множество палаток, кислородных баллонов, стальных мисок и ложек, а также гигиенических прокладок.

По словам исследователей большую часть своего пути альпинисты в действительности проводят в базовом лагере, где мусор собирается в специальные бочки, а затем переносится в ямы для сброса. Одна из самых больших ям расположена между деревнями Горакшеп и Лобуче, куда ежегодно сбрасывается около 20 000 кг человеческих отходов. Исследователи отмечают, что только лишь эти отходы существенно понимают риск загрязнения водопровода.

Байерс отмечает, что не существует официальных данных о том, какое количество отходов находится на горе между первым и четвертым лагерями, однако предполагается, что его масса составляет от 1 до 3 тонн. Еще одной проблемой является здешняя температура воздуха, которая может опускаться до -60°C, а значит экскременты попросту не могут разложиться полностью.

Предварительные оценки исследователей также предполагают, что ежегодно в течение 60 дней пикового сезона на ледник Кхумбу выбрасывается около 240 000 литров мочи. Далее наступает весеннее таяние, в результате которого отходы попадают в местные реки, питающие близлежащие деревни, людей, животных и посевы. Ученые опасаются, что это создает риск для здоровья, а именно — бактериальную угрозу.

Эксперты также отмечают, что основной проблемой является вовсе не мусор на самом Эвересте, а его утилизация. Например, за весенний сезон восхождения 2023 года было собрано 75 тонн мусора, и это только из базового лагеря: из них 26 тонн сжигаемых отходов, 12 тонн — негорючих, 9 тонн кухонных и 21,5 тонны отходов жизнедеятельности человека.

Теоретически все эти отходы должны были бы быть отправлены на переработку, но считается, что это не совсем так. Например, на территории самого национального парка по предварительным подсчетам находится от 100 до 120 открытых свалок, а также неизвестно количество других ям, которые были закопаны.

Байерс также отмечает, что в данной ситуации чрезвычайно важно отличать проблему мусора и загрязнения окружающей среды, так как последняя намного опаснее, чем первая.

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