Раскрыта формула счастья человека: тест покажет, где на этой шкале находитесь вы

Исследователи составили простой тест, который поможет понять, насколько счастливы вы в данный период жизни.

Десятилетиями люди находятся в погоне за счастьем: некоторые считают, что секрет счастья в деньгах, другие — в людях, а третьи — в закрытии всех базовых потребностей. Ученые годами пытались определить могут ли деньги сделать человека счастливым, и если да, то сколько для этого их нужно. Теперь ученый считает, что смог рассчитать идеальную формулу счастья, пишет Daily Mail.

Создателем формулы счастья стал доктор Альфонсус Обаювана, который определил, что она заключается в том, что надежда на голод (будь то успех или отношения) равна счастью. Еще в 1979 году, будучи студентом медиком, ученый разработал инструмент для измерения человеческого счастья, который был принят на вооружение компаниями из списка Fortune 500, включая Coca Cola.

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Исследователь предлагает пройти тест всего из 12 вопросов, который поможет определить "индекс личного счастья человека" с точностью до трех знаков после запятой. В своей работе ученый предлагает ответить на 12 вопросов, разделенных на две категории: "голодные вопросы" и "надежда". В каждом из вопросов реципиентам предлагается выбрать цифру от 1 до 8, где 1 — отрицательный ответ, а 8 — положительный.

По словам Обаювана, именно его опрос является наиболее объективной "формулой счастья", так как большинство современных опросников слишком упрошены, малоинформативны и элементарны в отношении чего-то столь важного как счастье.

Доктор Обаюван также заявил, что ему удалось открыть уравнение, которое впервые позволяет присвоить людям числовой показатель счастья. Формула уравнения такова: надежда на голод равна счастью. Отметим, что на прохождение теста потребуется не более 5 минут, однако за это время удастся измерить чувство надежды человека, а также жажду пяти основных человеческих желаний%

близости;

доверия;

еды;

комфорта;

информации;

непрерывности.

В своей книге автор также приводит примеры людей, которые смогли стать счастливее, используя надежду и справляясь с голодом.

Тест на счастье

Вопросы "Надежда"

Оцените себя от одного до восьми от "совершенно неверно" до "совершенно верно".

Вообще говоря, я оптимист. Я верю, что мне есть что предложить другим в этой жизни. В случае чрезвычайной ситуации мне есть на кого положиться. Когда мне нужны ответы, мне обычно удается их найти. Учитывая доступные мне ресурсы, мне повезло больше, чем многим. Когда я думаю о своих отношениях с Богом*, я чувствую себя увереннее и меньше боюсь.

*слово "Бог" означает Аллаха, Иегову, Яхве или любую всемогущую космическую силу или существо.

"Голодные" вопросы

Сейчас я испытываю сильный стресс. Я не получаю того уважения, которого заслуживаю. У меня нет надежного или близкого спутника жизни. Меня постоянно беспокоит нехватка денег. У меня так много вопросов без ответов. Я беспокоюсь о своем будущем.

*сложите все числа, обведенные кружком и получите индекс "надежды" и индекс "голода", подставьте их в формулу счастья.

Ранее Фокус писал о том, что эксперт из Гарварда назвал пять факторов, необходимых людям для счастья.