Пернатые "носороги" очень умны: птицы сдали когнитивный тест также хорошо, как и приматы

Лишь немногие животные на Земле способны осознавать постоянство объектов, даже если они находятся вне их поле зрения — птицы-носороги смогли удивительно хорошо сдать этот тест.

На Земле обитают миллиарды различных животных, но лишь некоторые из них обладают удивительными способностями осознавать постоянство объектов — то есть понимать, что объекты все еще существуют, даже если их не видно в поле зрения, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые подтвердили, что восточные пестрые птицы-носороги (Anthracoceros albirostris) относятся к небольшой группе животных, обладающих продвинутым пониманием. Авторы исследования отмечают, что этот навык оказался весьма полезным, когда самки прячутся в дуплах деревьев, полагаясь на то, что их партнер будет приносить им с птенцами еду.

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Чтобы безопасно отложить яйца и вырастить птенцов, самки восточных пестрых птиц-носорогов замуровывают себя в убежище, используя кусочки грязи, фекалий, слюны, фруктов и древесной коры. Они оставляют небольшую щель, чтобы самцы могли доставлять им пищу. Чтобы потомство внутри убежища выжило, как и сами самки, самцы птиц-носорогов должны понимать, что их партнеры все еще существуют, даже если они не видят их.

ПО словам соавторов исследования, психологов Национального университета Сингапура Руитонга Яо и Эллиаса Гарсиа-Пелегрина, с эволюционной точки зрения способность представлять других животных и объекты, даже если они находятся вне поля зрения, обеспечивает большие адаптивные преимущества в таких видах деятельности, как добыча пищи и избегание хищников.

Тем не менее ранее ученые полагали, что подобные навыки могут демонстрировать лишь врановые и нахально умные попугаи. Увы, ранее ученые не имели подтвержденных данных, что такое поведение также может наблюдаться у других видов птиц. Отметим, что различные виды птиц были протестированы этим когнитивным тестом, однако никому из них не удалось достичь таких же результатов как приматы — они достигли только четвертой из шести стадий развития, наблюдаемых у человеческих детей.

В ходе своей работы ученые-исследователи подвергли шесть птиц-носорогов испытанию. Они научили птиц клевком узнавать, где находится видимое лакомство, а затем птицам была предложена серия испытаний, которые проверяли все более сложные уровни постоянства объектов. Например, на пятом этапе птицы наблюдали, как награду помещали под одну чашку, а затем перемещали под другую. Далее птицы указали на чашку, под которой находилось лакомство.

Результаты исследования подтверждают, что все шесть испытуемых птиц смогли достичь такого уровня постоянства объекта, получив в конце концов лакомство в качестве награды. Однако лишь половине испытуемых птиц удалось добраться до шестой стадии: невидимого смещения. На этом этапе птицы не наблюдали, как лакомство перемещали из чашки в чашку: во время эксперимента лакомство поместили под маленькую красную коробку, а затем ее спрятали под чашкой побольше. Когда красную коробку вынули из-под чашки и показали, что она пуста. Но некоторые птицы поняли, что лакомство, должно быть, осталось под последней чашкой, хотя они и не видели этого непосредственно.

Еще более удивительным в данной ситуации казалось то, что половина птиц, не прошедших пятую стадию, попросту не имела опыта в размножении. Однако ученые признают, что эти два фактора могут быть просто совпадением — потребуются дополнительные наблюдения, чтобы узнать наверняка.

Теперь авторы исследования считают, что что птицы-носороги могут быть упущенной из виду группой высокоинтеллектуальных видов птиц

Ранее Фокус писал о том, что каракатицы успешно прошли когнитивный тест, созданный для детей.