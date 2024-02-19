Отравляет и своих, и чужих: распространенный консервант оказался вреден для нас

Стараясь защитить продукты от вредных нам микробов мы случайно убиваем важную часть нашего организма, напрямую ответственную за наше здоровье.

Представьте себе, что вы откусываете любимый кусочек сыра или потягиваете холодное пиво, не подозревая, что обычный ингредиент, используемый для сохранения свежести этих продуктов, может вести беседу с крошечными обитателями вашего кишечника — и не всегда дружелюбную. Этот ингредиент, известный как низин, словно вышибала у дверей вашей еды, не позволяя плохим микробам проникнуть внутрь. Но последние исследования показывают, что этот вышибала может быть не в состоянии отличить хороших парней от плохих, что может вызвать переполох в шумном городе микробов, которые называют наш кишечник домом.

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Исследователи из Чикагского университета и Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выясняли, как низин, консервант, который мы уже продолжительное время добавляем в различную пищу, взаимодействует с микробиомом кишечника человека. Они обнаружили, что распространенный консервант может наносить серьезный ущерб нашему здоровью.

Низин относится к особой группе консервантов, известных как лантибиотики. Он состоит из белков, которые могут бороться с нежелательными бактериями, помогая очищать наш организм своей фоновой работой. Но, судя по всему, его целью могут стать не только вредители внутри нас. Чтобы выяснить, как низин влияет на полезные бактерии, обитающие в нашем кишечнике, команда создала в лаборатории несколько веществ, похожих на низин, и протестировала их против ряда организмов, включая как полезные, которые помогают нам переваривать пищу, так и вредителей, которые могут вызвать у нас различные болезни.

Оказалось, что низин не вовсе не избирателен в своих целях — он может наносить удары как по хорошим, так и по плохим бактериям. Это открытие не означает, что мы сиюминутно должны отказаться от всех пищевых консервантов, но оно дает нам пищу для размышления о том, что эти ингредиенты могут смешиваться с нашим микробиомом таким образом, о котором мы раньше и не задумывались, приводя к непредсказуемым и плачевным результатам.

Теория о том, что то, что мы добавляем в пищу, чтобы сохранить ее свежесть, может также влиять на наше здоровье, совсем не нова. Но пока мы сосредоточены на защите продуктов от бактерий, мы, возможно, не замечаем, как наши методы убивают сложную экосистему в нашем кишечнике.

Мы не подвергаемся непосредственной опасности каждый раз, когда наслаждаемся консервированной закуской, но исходя из результатов исследования, мы должны больше думать о важности балансе микробов в нашем кишечнике. Это важная и легко нарушаемая часть фундамента здоровья нашего организма, который в любой момент может незаметно разрушиться. Он естественным образом вырабатывает вещества, схожие с низином, но вопрос заключается в том, не разрушает ли их избыток, который мы получаем из обработанных продуктов, систему организмов в нашем кишечнике.

Исследователи постоянно ищут способы всячески использовать положительные стороны лантибиотиков и при этом снизить уровень вредных побочных эффектов, которые они могут вызвать, чтобы мы смогли получать только безопасные для нас вещества.

Ранее Фокус писал о "плотоядных" бактериях, убивших уже троих людей в США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.