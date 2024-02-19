Астероид стоимостью 10 000 квадриллионов долларов: почему на нем ничего не добывают (фото)

Некоторые астероиды состоят из огромного количества ценных материалов, но до сих пор не началась их добыча. Среди таких камней выделяется астероид (16) Психея.

Еще в октябре прошлого года NASA отправило для исследования астероида под названием (16) Психея космический зонд "Психея", который должен добраться к цели в 2029 году. Астероид (16) Психея имеет размер примерно 280 км и считается, что он чрезвычайно богат ценными металлами. Общая сумма всех этих металлов оценивается в 10 000 квадриллионов долларов. Для понимания контекста, напоминаем, что число 1 квадриллион представляет собой единицу, после которой идут 15 нулей. К этим нулям нужно добавить еще 10 000. Цифра впечатляет. Считается, например, что на астероиде находится огромное количество таких ценных элементов, как платина и палладий. Для того, чтобы освоение космоса человечеством происходило успешно, нужны ценные материалы, добытые на астероидах. Но насколько человечество приблизилось к строительству шахт на космических камнях? Об этом пишет Live Science.

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Добыча полезных ископаемых на астероидах: все готово, но

По словам Филипа Мецгера из Университета Центральной Флориды (США), с технологической точки зрения люди очень близки к тому, чтобы начать добычу ценных металлов на астероидах. Но есть одна проблема. Необходимое для добычи на астероидах оборудование должно нормально работать в условиях низкой гравитации и высокого уровня излучения. При этом такое оборудование должно работать поясностью в автономном режиме, ведь сигналу с Земли потребуется примерно 20 минут, чтобы долететь до главного пояса астероидов. Там, например, находится и (16) Психея.

По словам Мецгера, все необходимые технологии уже прошли проверку на Земле, но они не совсем готовы к использованию в космосе. Если взять шкалу NASA, по которой определяется уровень технологической готовности того или иного проекта (шкала от 1 до 9), то созданное оборудование для добычи на астероидах находится в диапазоне между 3 и 5.

Еще в октябре прошлого года NASA отправило для исследования астероида под названием (16) Психея космический зонд "Психея", который должен добраться к цели в 2029 году. Астероид (16) Психея имеет размер примерно 280 км и считается, что он чрезвычайно богат ценными металлами. Общая сумма всех этих металлов оценивается в 10 000 квадриллионов долларов Фото: NASA

По словам ученого, только когда уровень технологической готовности по шкале NASA будет находится между позициями 6 и 7, только тогда можно готовить миссию по добыче ценных материалов на астероидах. Но все упирается в высокую стоимость такого оборудования, а потому если бы было достаточное финансирование, то добыча полезных ископаемых на космических камнях могла бы начать уже к 2030 году.

Зачем добывать полезные ископаемые на астероидах?

Кевин Кэннон из Колорадской школы горного дела (США) считает, что прогресс в добыче полезных ископаемых на астероидах будет достигнут благодаря участию частных компаний. Но снова есть проблема. Частным инвесторам нужно правильно объяснить, зачем вообще все это нужно.

По словам Кэннона, доставка полезных ископаемых с астероидов на Землю представляет собой экономически очень невыгодное мероприятие. Проще говоря, добыча и доставка ценных металлов будет стоить намного дороже, чем они сами. Но астероиды могут стать источником ценных материалов, необходимых для освоения космоса.

Например, металлы, добытые на астероидах, можно использовать для строительства разных конструкций в космосе. А воду, добытую там же, можно разделять на кислород и водород и создавать ракетное топлив для космических кораблей, которые смогут таким образом получить дозаправку в космосе.

С другой стороны, на Луне, хоть и в меньших количествах, находятся те же материалы, которые можно добывать на астероидах. При этом Луна находится намного ближе Фото: NASA

Все упирается в деньги

С другой стороны, на Луне, хоть и в меньших количествах, находятся те же материалы, которые можно добывать на астероидах. При этом Луна находится намного ближе. По словам Кэннона, Луна в этом плане выигрывает, ведь до нее лететь нужно всего несколько дней, а не несколько лет, как к главному поясу астероидов.

Ученые резюмируют, что, как бы то ни было, добыча полезных ископаемых на астероидах поможет в дальнейшем освоении космоса и пока что единственным препятствие на пути к этому являются деньги. То есть их отсутствие в необходимом количестве для доработки существующих технологий.

Как уже писал Фокус, ученые использовали изотоп платины, чтобы обнаружить ранее неизвестные изотопы редкоземельных химических элементов.

Что касается уже упомянутой Луны, то через несколько дней на ее поверхности должен приземлиться первый в истории частный посадочный модуль. Как уже писал Фокус, на пути к Луне беспилотный аппарат сделал потрясающее изображение Земли из космоса.