Вернули воспоминания, вопреки потере памяти: ученые разработали "протез" для мозга

Необычная разработка ученых позволила людям, страдающим от серьезных нарушений памяти, вновь вспомнить конкретные моменты жизни, дав надежду миллионам.

Ученые изобрели устройство, которое может оживить нашу память, при чем не любую, а очень конкретную, например, яркий образ заката, который мы наблюдали во время отпуска, или сложные детали любимой картины. Это отнюдь не сюжет из футуристического романа, а реальные результаты нового исследования, проведенного неврологами из Университета Уэйк Форест и Университета Южной Калифорнии. Они разработали систему протезирования мозга, которая уже начала демонстрировать перспективность в улучшении запоминания конкретных воспоминаний, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Традиционно ученые разрабатывали способы повышения эффективности работы мозга, особенно памяти, с помощью электрической и магнитной стимуляции. Однако идея направить эти "разряды" на запоминание конкретных деталей казалась чем-то из ряда фантастики. Но теперь она превратилась в реальность, подарив науке новый способ взаимодействия с нашим мозгом.

В исследовании приняли участие 14 взрослых людей с эпилепсией, в мозг которых уже были вмонтированы электроды для отслеживания припадков. Эти электроды дали ученым уникальную возможность изучить, как стимуляция мозга может повлиять на память. Посылая точные электрические сигналы в гиппокамп — область хранения воспоминаний в нашем мозге, команда стремилась имитировать естественную активность, которая происходит, когда мы что-то вспоминаем.

Используя компьютерную модель для мониторинга активности мозга, они выявили закономерности, связанные с запоминанием определенных образов, например животных или зданий. Когда они воспроизвели эти паттерны с помощью стимуляции, участники эксперимента стали лучше вспоминать эти образы примерно на 22%. При этом у людей с ослабленной памятью при стимуляции обеих сторон мозга показатель успешности возрастал почти до 38%.

Ученые стремились разработать способ восстановления потери памяти, вызванной такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, инсульт или черепно-мозговая травма. И, как оказалось, наиболее значительные улучшения наблюдались именно у людей с нарушениями памяти, что дает надежду на будущее лечение для подобных осложнений. —

Однако впереди у разработки еще долгий путь до внедрения ее в нашу повседневную жизнь. Дело в том, что исследование показало сложность кодирования памяти в мозге. Например, не всегда ясно, какая часть изображения, например, дом с деревом рядом, кодируется. Кроме того, ее кодирование может быть разным у разных людей и меняться с течением времени.

Но исследователи стремятся усовершенствовать свои методы и им интересно, смогут ли паттерны памяти, выявленные у одного человека, помочь улучшить память у другого, делая возможным универсальный подход к улучшению памяти.

И хотя мы пока не в состоянии по собственному желанию выбирать конкретные воспоминания, которые хотим явно воспроизвести, потенциал будущего применения подобной технологии, особенно для людей, страдающих нарушениями памяти, является многообещающим.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.