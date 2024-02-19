Вернули воспоминания, вопреки потере памяти: ученые разработали "протез" для мозга

Необычная разработка ученых позволила людям, страдающим от серьезных нарушений памяти, вновь вспомнить конкретные моменты жизни, дав надежду миллионам.

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Ученые изобрели устройство, которое может оживить нашу память, при чем не любую, а очень конкретную, например, яркий образ заката, который мы наблюдали во время отпуска, или сложные детали любимой картины. Это отнюдь не сюжет из футуристического романа, а реальные результаты нового исследования, проведенного неврологами из Университета Уэйк Форест и Университета Южной Калифорнии. Они разработали систему протезирования мозга, которая уже начала демонстрировать перспективность в улучшении запоминания конкретных воспоминаний, пишет ScienceAlert.

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Традиционно ученые разрабатывали способы повышения эффективности работы мозга, особенно памяти, с помощью электрической и магнитной стимуляции. Однако идея направить эти "разряды" на запоминание конкретных деталей казалась чем-то из ряда фантастики. Но теперь она превратилась в реальность, подарив науке новый способ взаимодействия с нашим мозгом.

В исследовании приняли участие 14 взрослых людей с эпилепсией, в мозг которых уже были вмонтированы электроды для отслеживания припадков. Эти электроды дали ученым уникальную возможность изучить, как стимуляция мозга может повлиять на память. Посылая точные электрические сигналы в гиппокамп — область хранения воспоминаний в нашем мозге, команда стремилась имитировать естественную активность, которая происходит, когда мы что-то вспоминаем.

Используя компьютерную модель для мониторинга активности мозга, они выявили закономерности, связанные с запоминанием определенных образов, например животных или зданий. Когда они воспроизвели эти паттерны с помощью стимуляции, участники эксперимента стали лучше вспоминать эти образы примерно на 22%. При этом у людей с ослабленной памятью при стимуляции обеих сторон мозга показатель успешности возрастал почти до 38%.

Ученые стремились разработать способ восстановления потери памяти, вызванной такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, инсульт или черепно-мозговая травма. И, как оказалось, наиболее значительные улучшения наблюдались именно у людей с нарушениями памяти, что дает надежду на будущее лечение для подобных осложнений. —

Однако впереди у разработки еще долгий путь до внедрения ее в нашу повседневную жизнь. Дело в том, что исследование показало сложность кодирования памяти в мозге. Например, не всегда ясно, какая часть изображения, например, дом с деревом рядом, кодируется. Кроме того, ее кодирование может быть разным у разных людей и меняться с течением времени.

Но исследователи стремятся усовершенствовать свои методы и им интересно, смогут ли паттерны памяти, выявленные у одного человека, помочь улучшить память у другого, делая возможным универсальный подход к улучшению памяти.

И хотя мы пока не в состоянии по собственному желанию выбирать конкретные воспоминания, которые хотим явно воспроизвести, потенциал будущего применения подобной технологии, особенно для людей, страдающих нарушениями памяти, является многообещающим.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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