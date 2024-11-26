Видеть красный там, где его нет: как ошеломляющая оптическая иллюзия обманывает мозг (видео)

Биолог объяснил, как невероятная оптическая иллюзия заставляет наш мозг видеть клубнику красной, хоть это и не так.

В мире множество оптических иллюзий: от сигары, закрытой в кирпичную кладку до "платья", которое завирусилось в сети, в последние годы все больше оптических иллюзий привлекают внимание людей. Теперь ученый объяснил еще одну оптическую иллюзию, которая заставляет нас видеть клубнику красной, хоть это и вовсе не так, пишет Daily Mail.

Биолог и ведущий BBC, доктор Дин Джексон, на своем канале в TikTok поделился странной иллюзией, которая обманывает человеческий мозг, заставляя его думать, что клубника красная. Видео начинается с того, что доктор Джексон показывает изображением красной клубники на белой тарелке.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Далее он добавляет на видео голубой фильтр, а затем снова спрашивает, какого цвета клубника. Изначально кажется, что ягоды красные, но по словам доктора Джексона, это вовсе не так — на этом этапе клубника на фото на самом деле серая.

Любопытно, что в этот момент на фото в целом попросту нет красного цвета, так как он попросту не проходит через голубой фильтр. Странная оптическая иллюзия возникает из-за того, что наш мозг сбит с толку тем, что видят наши глаза.

Исследователь отмечает, что задняя часть человеческого глаза содержит два типа фоторецепторов, которые позволяют нам реагировать на свет. В то время как "палочки" чувствительны к движению, "колбочки" чувствительны к свету, и каждая из них реагирует на свой цвет.

На видео, показанном доктором Джексоном, голубой фильтр пропускает только голубой свет — то есть, все остальное должно казаться серым. Но когда наш мозг распознает, что клубника обычно красная, он может интерпретировать серый свет, чтобы он выглядел именно так. Простыми словами, у нас есть единственный опыт восприятия клубники, поскольку она красная, а потому мозг попросту дополняет детали для нас.

И все же, на картинке, которую показывает доктор Джексон, клубника на самом деле серая, какие бы игры разума не устраивал наш мозг.

Чтобы доказать это, доктор Джексон продолжает маскировать клубнику, добавляя вокруг нее полосы. Это позволяет понять, что с добавлением голубого фильтра клубника стала серой.

Видео доктора Джексона было просмотрено более 3,4 миллиона раз на TikTok, а несколько озадаченных зрителей отправились в комментарии, чтобы обсудить иллюзию. Некоторые пользователи отмечают, что эта иллюзия сводила его с ума несколько лет, а большинство до сих пор считают ее одной из лучших.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну известной оптической иллюзии.