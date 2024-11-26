Бачити червоний там, де його немає: як приголомшлива оптична ілюзія обманює мозок (відео)

Біолог пояснив, як неймовірна оптична ілюзія змушує наш мозок бачити полуницю червоною, хоча це й не так.

У світі безліч оптичних ілюзій: від сигари, закритої в цегляну кладку, до "сукні", що завірусилася в мережі, останніми роками все більше оптичних ілюзій привертають увагу людей. Тепер учений пояснив ще одну оптичну ілюзію, яка змушує нас бачити полуницю червоною, хоча це й зовсім не так, пише Daily Mail.

Біолог і ведучий BBC, доктор Дін Джексон, на своєму каналі в TikTok поділився дивною ілюзією, яка обманює людський мозок, змушуючи його думати, що полуниця червона. Відео починається з того, що доктор Джексон показує зображення червоної полуниці на білій тарілці.

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Далі він додає на відео блакитний фільтр, а потім знову запитує, якого кольору полуниця. Спочатку здається, що ягоди червоні, але за словами доктора Джексона, це зовсім не так — на цьому етапі полуниця на фото насправді сіра.

Цікаво, що в цей момент на фото загалом просто немає червоного кольору, оскільки він просто не проходить через блакитний фільтр. Дивна оптична ілюзія виникає через те, що наш мозок збитий із пантелику тим, що бачать наші очі.

Дослідник зазначає, що задня частина людського ока містить два типи фоторецепторів, які дозволяють нам реагувати на світло. Тоді як "палички" чутливі до руху, "колбочки" чутливі до світла, і кожні з них реагують на свій колір.

На відео, показаному доктором Джексоном, блакитний фільтр пропускає тільки блакитне світло — тобто все інше має здаватися сірим. Але коли наш мозок розпізнає, що полуниця зазвичай червона, він може інтерпретувати сіре світло, щоб воно було саме таким. Простіше кажучи, у нас є єдиний досвід сприйняття полуниці, оскільки вона червона, тому мозок просто доповнює деталі для нас.

І все ж, на картинці, яку показує доктор Джексон, полуниця насправді сіра, які б ігри розуму не влаштовував наш мозок.

Щоб довести це, доктор Джексон продовжує маскувати полуницю, додаючи навколо неї смуги. Це дозволяє зрозуміти, що з додаванням блакитного фільтра полуниця стала сірою.

Відео доктора Джексона було переглянуто понад 3,4 мільйона разів на TikTok, а кілька спантеличених глядачів вирушили в коментарі, щоб обговорити ілюзію. Деякі користувачі зазначають, що ця ілюзія зводила його з розуму кілька років, а більшість досі вважають її однією з найкращих.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю відомої оптичної ілюзії.