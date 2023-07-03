Проблема в очах. Вчені з'ясували, який орган відповідальний за оптичні ілюзії, які ми бачимо

Виною нашої неможливості обробляти оптичні ілюзії довгий час називали мозок. Але згідно з новим дослідженням, сіра речовина відіграє далеко не найважливішу роль у цьому процесі.

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Науковці вирішили розкрити таємницю оптичного обману зору різного роду ілюзіями, що ламає мозок мільйонам людей у всіх куточках планети. І, як виявилося — це не проста гра з нашим розумом, а щось, що може бути пов'язане з тим, як наші очі обробляють інформацію, згідно з дослідженням, проведеним візуальним екологом Джоліоном Троскіанко з Ексетерського університету та нейробіологом Даніелем Осоріо із Сассекського університету, пише ScienceAlert.

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Дослідники припускають, що деякі помилки, які ми відчуваємо під час сприйняття кольору, відтінку і форми, можуть бути пов'язані з обмеженнями наших зорових нейронів — клітин, що обробляють візуальну інформацію. Ці нейрони можуть обробляти тільки певну кількість інформації за один раз, їхня швидкість обробки обмежена, що може впливати на наше сприйняття.

Ось простий спосіб для візуалізації проблеми, що лежить у корені оптичної ілюзії: уявіть, що цифрові зображення стиснуті. На фотографії реальної сцени зі складними елементами ви можете не помітити артефактів стиснення. Однак на простішому зображенні, з чіткими лініями та межами, ці зміни під час стиснення більш помітні. Аналогічна ситуація з нашими очима та візуальною обробкою.

Ба більше, цей феномен може пояснити наше сприйняття контрасту в сучасних телевізорах із технологією HDR (High Dynamic Range). Ці телевізори пропонують дуже високий контраст між найсвітлішим білим і найтемнішим чорним, чого наші очі теоретично не повинні вловлювати. Дослідники припускають, що наші нейрони влаштовані так, що одні помічають невеликі відмінності у відтінках, а інші визначають великі діапазони контрасту, що і дає нам змогу оцінити чудеса технології HDR.

Учені перевірили цю теорію у своєму дослідженні за допомогою обчислювальної моделі, яка не лише пояснила сприйняття людиною різноманітних оптичних ілюзій, а й показала реакцію сітківки приматів і пояснила понад 50 випадків яскравих і колірних явищ.

Тож, коли наступного разу вас обдурить оптична ілюзія, пам'ятайте, що справа не лише у вашому мозку. Можливо, велику роль відіграють і ваші очі. Ці результати ставлять під сумнів багато давніх припущень про те, як працюють зорові ілюзії, і можуть призвести до повнішого розуміння нашої зорової системи в майбутньому.

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