Проблема в глазах. Ученые выяснили какой орган ответственный за видимые нами оптические иллюзии

Виной нашей невозможности обрабатывать оптические иллюзии долгое время называли мозг. Но согласно новому исследованию, серое вещество играет далеко не самую важную роль в этом процессе.

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Ученые решили раскрыть тайну оптического обмана зрения разного рода иллюзиями, ломающего мозг миллионам людей во всех уголках планеты. И, как оказалось — это не простая игра с нашим разумом, а нечто, что может быть связано с тем, как наши глаза обрабатывают информацию, согласно исследованию, проведенному визуальным экологом Джолионом Троскианко из Эксетерского университета и нейробиологом Даниэлем Осорио из Сассекского университета, пишет ScienceAlert.

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Исследователи предполагают, что некоторые ошибки, которые мы испытываем при восприятии цвета, оттенка и формы, могут быть связаны с ограничениями наших зрительных нейронов — клеток, обрабатывающих визуальную информацию. Эти нейроны могут обрабатывать только определенное количество информации за один раз, их скорость обработки ограничена, что может влиять на наше восприятие.

Вот простой способ для визуализации проблемы, лежащей в корне оптической иллюзии: представьте, что цифровые изображения сжаты. На фотографии реальной сцены со сложными элементами вы можете не заметить артефактов сжатия. Однако на более простом изображении, с четкими линиями и границами, эти изменения при сжатии более заметны. Аналогичная ситуация с нашими глазами и визуальной обработкой.

Более того, этот феномен может объяснить наше восприятие контраста в современных телевизорах с технологией HDR (High Dynamic Range). Эти телевизоры предлагают очень высокий контраст между самым светлым белым и самым темным черным, чего наши глаза теоретически не должны улавливать. Исследователи предполагают, что наши нейроны устроены таким образом, что одни замечают небольшие различия в оттенках, а другие определяют большие диапазоны контраста, что и позволяет нам оценить чудеса технологии HDR.

Ученые проверили эту теорию в своем исследовании с помощью вычислительной модели, которая не только объяснила восприятие человеком различных оптических иллюзий, но и показала реакцию сетчатки приматов и объяснила более 50 случаев яркостных и цветовых явлений.

Поэтому, когда в следующий раз вас обманет оптическая иллюзия, помните, что дело не только в вашем мозге. Возможно, большую роль играют и ваши глаза. Эти результаты ставят под сомнение многие давние предположения о том, как работают зрительные иллюзии, и могут привести к более полному пониманию нашей зрительной системы в будущем.

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