Фольга — опасный выбор: ученые рассказали, как правильно хранить остатки еды (фото)
Исследователи предупреждают, что использование алюминиевой фольги для хранения может быть опасно для здоровья.
Алюминиевая фольга — необходимая вещь на кухне любого домашнего повара и ее часто используют для запекания пищи и других кулинарных процессов. Некоторые также используют фольгу для хранения остатков еды в холодильнике, но эксперты теперь предупреждают, что это может быть опасно, пишет Daily Mail.
По словам ученого-пищевика, доктора Закари Картрайта, еда, завернутая в фольгу, подвержена риску заражения опасными бактериями. Дело в том, что контейнеры и герметичные пластиковые пакеты действительно способны защитить от возникновения бактерий, при этом фольга, увы, не создает герметичного уплотнения.
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Известно, что герметичные условия предотвращают попадание воздуха и кислорода в пищу, которые необходимы для роста большинства опасных патогенов. В то же время сама по себе фольга попросту не способна создать полностью герметичное уплотнение, поскольку по своей природе этот материал не клейкий и не способен идеально прилегать к поверхностям.
Теперь эксперты предупреждают, что употребление остатков еды, завернутых в фольгу, может привести к серьезному пищевому отравлению. В крайних случаях оно даже может оказаться смертельным. Предупреждения доктора Картрайта последовало за тем, что некоторые производители приняли решением заменить жесткие пластиковые крышки на упаковках хумуса в супермаркетах "хлипкими" крышками. Эксперты бьют тревогу и предупреждают, что подобное решение может стать фатальным — новые крышки попросту не будут герметичными, что позволит микробам, в том числе бактериям, вирусам и грибкам размножаться.
Отметим, что алюминиевая фольга широко распространилась на рынке десятилетия назад, поскольку она более дешева в производстве и долговечнее, ее также считают полезной для приготовления рыбы и транспортировки сандвичей. Однако эксперты теперь предупреждают, что она попросту не подходит для хранения остатков еды.
По мнению экспертов значительно более безопасными вариантами являются контейнеры, герметичные пластиковые пакеты, а также пищевая пленка, поскольку они способны создать герметичное уплотнение, что помогает предотвратить рост микробов.
Наиболее опасными микробами, процветающими в остатках пищи, являются стафилококки (staph) — бактерии, способные размножаться на пище и вырабатывать токсин, вызывающий пищевое отравление. Еще одна бактерия — Bacillus cereus, которая может вырабатывать яд, вызывающий лихорадку, рвоту, боли в животе и диарею. Эксперты отмечают, что использование алюминиевой фольги для хранения пищевых остатков также увеличивает риск роста бактерий Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes — эти две бактерии встречаются реже, но могут привести к серьезным заболеваниям.
Исследователи отмечают, что Clostridium botulinum вырабатывает токсины, которые могут блокировать нервные функции и приводить к дыхательному и мышечному параличу. В то же время пища, зараженная Listeria monocytogenes, может привести к развитию листериоза, которое особенно опасно для беременных, пожилых людей старше 65 лет и людей с ослабленной иммунной системой.
Как правильно хранить пищевые остатки в холодильнике
По словам старшего преподавателя клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун, есть несколько основных правил хранения пищевых остатков. А именно:
- храните остатки еды в герметичных контейнерах и пакетах;
- правильно храните и разогревайте остатки пищи;
- обычной температуры холодильника недостаточно для сдерживания роста бактерий, замораживание может быть лучшим выбором;
- алюминий может вступить в реакцию с кислой и соленой пищей и попасть в остатки;
- маркируйте остатки пищи и указывайте дату на контейнерах;
- съедайте остатки в течение двух дней или выбрасывайте их.
Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали пять продуктов, которые нельзя долго хранить.
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.