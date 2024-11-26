Фольга — опасный выбор: ученые рассказали, как правильно хранить остатки еды (фото)

Исследователи предупреждают, что использование алюминиевой фольги для хранения может быть опасно для здоровья.

Алюминиевая фольга — необходимая вещь на кухне любого домашнего повара и ее часто используют для запекания пищи и других кулинарных процессов. Некоторые также используют фольгу для хранения остатков еды в холодильнике, но эксперты теперь предупреждают, что это может быть опасно, пишет Daily Mail.

По словам ученого-пищевика, доктора Закари Картрайта, еда, завернутая в фольгу, подвержена риску заражения опасными бактериями. Дело в том, что контейнеры и герметичные пластиковые пакеты действительно способны защитить от возникновения бактерий, при этом фольга, увы, не создает герметичного уплотнения.

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Известно, что герметичные условия предотвращают попадание воздуха и кислорода в пищу, которые необходимы для роста большинства опасных патогенов. В то же время сама по себе фольга попросту не способна создать полностью герметичное уплотнение, поскольку по своей природе этот материал не клейкий и не способен идеально прилегать к поверхностям.

Теперь эксперты предупреждают, что употребление остатков еды, завернутых в фольгу, может привести к серьезному пищевому отравлению. В крайних случаях оно даже может оказаться смертельным. Предупреждения доктора Картрайта последовало за тем, что некоторые производители приняли решением заменить жесткие пластиковые крышки на упаковках хумуса в супермаркетах "хлипкими" крышками. Эксперты бьют тревогу и предупреждают, что подобное решение может стать фатальным — новые крышки попросту не будут герметичными, что позволит микробам, в том числе бактериям, вирусам и грибкам размножаться.

Отметим, что алюминиевая фольга широко распространилась на рынке десятилетия назад, поскольку она более дешева в производстве и долговечнее, ее также считают полезной для приготовления рыбы и транспортировки сандвичей. Однако эксперты теперь предупреждают, что она попросту не подходит для хранения остатков еды.

По мнению экспертов значительно более безопасными вариантами являются контейнеры, герметичные пластиковые пакеты, а также пищевая пленка, поскольку они способны создать герметичное уплотнение, что помогает предотвратить рост микробов.

Хотя алюминиевая фольга часто является хорошим средством для приготовления пищи или транспортировки обеда на работу, она не подходит для хранения остатков еды в холодильнике Фото: Shutterstock

Наиболее опасными микробами, процветающими в остатках пищи, являются стафилококки (staph) — бактерии, способные размножаться на пище и вырабатывать токсин, вызывающий пищевое отравление. Еще одна бактерия — Bacillus cereus, которая может вырабатывать яд, вызывающий лихорадку, рвоту, боли в животе и диарею. Эксперты отмечают, что использование алюминиевой фольги для хранения пищевых остатков также увеличивает риск роста бактерий Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes — эти две бактерии встречаются реже, но могут привести к серьезным заболеваниям.

Исследователи отмечают, что Clostridium botulinum вырабатывает токсины, которые могут блокировать нервные функции и приводить к дыхательному и мышечному параличу. В то же время пища, зараженная Listeria monocytogenes, может привести к развитию листериоза, которое особенно опасно для беременных, пожилых людей старше 65 лет и людей с ослабленной иммунной системой.

Как правильно хранить пищевые остатки в холодильнике

По словам старшего преподавателя клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун, есть несколько основных правил хранения пищевых остатков. А именно:

храните остатки еды в герметичных контейнерах и пакетах;

правильно храните и разогревайте остатки пищи;

обычной температуры холодильника недостаточно для сдерживания роста бактерий, замораживание может быть лучшим выбором;

алюминий может вступить в реакцию с кислой и соленой пищей и попасть в остатки;

маркируйте остатки пищи и указывайте дату на контейнерах;

съедайте остатки в течение двух дней или выбрасывайте их.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали пять продуктов, которые нельзя долго хранить.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.