Выкидывают то, что не испортилось: ученые объяснили, почему люди так расточительны с продуктами

Многие упаковки продуктов в наше время содержат срок годности и инструкции хранения, призванные помочь нам питаться безопасно. Однако ученые считают, что их нынешнее состояние сыграло злую шутку и лишь заставляет нас больше расходовать пищу.

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Недавнее исследование, проведенное организацией "Покончим с пищевыми отходами", выявило широко распространенную проблему: расплывчатые инструкции по хранению продуктов, такие как "хранить в сухом прохладном месте", оказываются бесполезными для многих потребителей. Из-за нечетких указаний и вводящих в заблуждение упаковок люди расходуют многие продукты в пустую, даже не имея возможности их употребить, пишет RMIT University.

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В отчете ученых говорится, что многие люди находят вводящие в заблуждение советы на упаковках непонятными, что приводит к неправильному хранению продуктов, что в конечном итоге способствует образованию ненужных пищевых отходов. В качестве потенциального решения ведущий автор научной работы и доцент Лукас Паркер из Университета RMIT предлагает включать в упаковку продуктов питания более практичные и конкретные рекомендации.

В ходе исследования учеными было замечено, что люди часто слишком сильно полагаются на напечатанные даты годности, а не используют свои органы чувств для определения свежести продуктов. Паркер подчеркивает, что люди должны больше и яснее контактировать со своей едой, советуя "пощупать, потрогать и понюхать" продукты, прежде чем выбрасывать их. Он отмечает, что на свежих продуктах, таких как фрукты и овощи, часто отсутствуют этикетки с датой, и потребители прекрасно обходятся без них, в то время как продукты длительного хранения, такие как соль, часто без необходимости помечаются датами годности.

Еще одна проблема, отмеченная в исследовании, заключается в том, что многие этикетки с датой исчезают после вскрытия упаковки, в результате чего потребители не знают, в каком состоянии находится продукт. В ответ на это Паркер призывает изменить покупательские привычки, предлагая покупать продукты с намерением потреблять их, а не хранить. Он выступает за более редкие и частые походы за покупками как прямой путь к сокращению пищевых отходов. По его словам, если у нас в холодильнике и кладовке меньше продуктов, значит, мы чаще используем их быстро и меньше выбрасываем.

Исследование, направленное на решение проблемы пищевых отходов в тяжелых условиях кризиса экологии, также подчеркивает важность индивидуальных действий. Паркер напоминает потребителям о необходимости задуматься о своих привычках, говоря: "Мы все должны признать, что тратим продукты впустую. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете и что вы можете сделать дальше, чтобы сократить это". В настоящее время результаты исследования обсуждаются с представителями правительства и промышленности, чтобы найти практические пути реализации полученных результатов.

Австралия не одинока в желании решить проблему пищевых отходов. По оценкам специалистов, во всем мире ежегодно выбрасывается около 931 миллиона тонн продуктов питания, причем около 60% из них приходится на домашние хозяйства. Это вносит значительный вклад в усугубление экологических и экономических проблем. Постоянный разговор о совершенствовании маркировки продуктов питания и привычек потребителей имеет большое значение для решения этой растущей угрозы природе и человечеству.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.