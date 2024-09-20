Викидають те, що не зіпсувалося: вчені пояснили, чому люди так марнотратні з продуктами

Багато упаковок продуктів у наш час містять термін придатності та інструкції зберігання, покликані допомогти нам харчуватися безпечно. Однак учені вважають, що їхній нинішній стан зіграв злий жарт і лише змушує нас більше витрачати їжу.

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Нещодавнє дослідження, проведене організацією "Покінчимо з харчовими відходами", виявило розповсюджену проблему: розпливчасті інструкції зі зберігання продуктів, такі як "зберігати в сухому прохолодному місці", виявляються марними для багатьох споживачів. Через нечіткі вказівки і упакови, що вводять в оману, люди витрачають багато продуктів даремно, навіть не маючи можливості їх вжити, пише RMIT University.

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У звіті вчених йдеться про те, що багато людей вважають поради на упаковах, які вводять в оману, незрозумілими, що призводить до неправильного зберігання продуктів, а зрештою сприяє утворенню непотрібних харчових відходів. Як потенційне рішення провідний автор наукової роботи і доцент Лукас Паркер з Університету RMIT пропонує додавати до паковання продуктів харчування більш практичні та конкретні рекомендації.

Під час дослідження вчені помітили, що люди часто занадто сильно покладаються на надруковані дати придатності, а не використовують свої органи чуття для визначення свіжості продуктів. Паркер наголошує, що люди повинні більше і ясніше контактувати зі своєю їжею, радячи "помацати і понюхати" продукти, перш ніж викидати їх. Він зазначає, що на свіжих продуктах, як-от фрукти й овочі, часто немає етикеток із датою і споживачі чудово обходяться без них, тоді як продукти тривалого зберігання, як-от сіль, часто без потреби позначаються датами придатності.

Ще одна проблема, зазначена в дослідженні, полягає в тому, що багато етикеток з датою зникають після розкриття упаковки, внаслідок чого споживачі не знають, у якому стані перебуває продукт. У відповідь на це Паркер закликає змінити купівельні звички, пропонуючи купувати продукти з наміром споживати їх, а не зберігати. Він виступає за частіші походи за покупками як прямий шлях до скорочення харчових відходів. За його словами, якщо у нас у холодильнику і коморі менше продуктів, значить ми використовуємо їх швидко і менше викидаємо.

Дослідження, спрямоване на вирішення проблеми харчових відходів у важких умовах кризи екології, також підтверджує важливість індивідуальних дій. Паркер нагадує споживачам про необхідність замислитися над своїми звичками, кажучи: "Ми всі повинні визнати, що витрачаємо продукти даремно. Зосередьтеся на тому, що ви робите і що ви можете зробити далі, щоб скоротити це". Наразі результати дослідження обговорюються з представниками уряду і промисловості, щоб знайти практичні шляхи реалізації отриманих результатів.

Австралія не самотня в бажанні вирішити проблему харчових відходів. За оцінками фахівців, у всьому світі щорічно викидається близько 931 мільйона тонн продуктів харчування, причому близько 60% з них припадає на домашні господарства. Це робить значний внесок у посилення екологічних та економічних проблем. Постійна розмова про вдосконалення маркування продуктів харчування та звичок споживачів має велике значення для вирішення цієї всебільшої загрози природі та людству.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.