Масштабна детонація. Учені попереджають про гігантський вибух електронних відходів на Землі

Дослідники побоюються, що кількість електронних відходів може збільшитися в тисячі разів уже до кінця десятиліття.

За останні кілька років технології та інвестиції в генеративний штучний інтелект (ШІ), такі, як ChatGPT, Midjourney та інші технології на основі великої мовної моделі (LLM), різко зросли. Це спричинило цілу низку супутніх переваг і недоліків, пише IFLScience.

Ведеться безліч суперечок про дезінформацію та екзистенціальний страх, але дослідники попереджають, що є одна набагато практичніша проблема, яка досі залишалася непоміченою: на планеті накопичується неймовірна кількість електронних відходів.

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За словами дослідника сталого розвитку та клімату в Університеті Райхмана в Ізраїлі Асафа Цахора, електронні відходи, генеровані ШІ, особливо великими мовними моделями, ймовірно, різко зростуть до 2030 року. Вчені прогнозують, що вони досягнуть 2,5 мільйона тонн на рік до кінця нинішнього десятиліття, якщо ми негайно не вживемо заходів.

Цахор був співавтором нового дослідження, що вивчає потенційні наслідки електронного сміття внаслідок раптового буму технологій генеративного ШІ. Вчений з колегами виявили, що обсяг електронних відходів від комп'ютерних серверів генеративного ШІ до кінця десятиліття може досягти неймовірних 5 мільйонів тонн на рік. Для порівняння, це майже у 2000 разів більше, ніж обсяг відходів, вироблених у 2023 році.

За даними ООН, електронні відходи вже сьогодні є великою проблемою для планети. Наприклад, у 2022 році було вироблено 62 мільйони тонн електронних відходів і науковці зазначають, що вони заповнять 1,55 мільйона 40-тонних вантажівок — цих автомобілів було б достатньо, щоб оперезати екватор Землі.

Автори дослідження зазначають, що розв'язання цієї проблеми не лише запобіжить загибелі мільйонів людей від впливу токсичних хімікатів і забруднення, а й надасть світу додатковий ресурс — електронні відходи переповнені надцінними мінералами та ресурсами. Наприклад, у тонні iPhone більше золота і срібла, ніж у тонні руди із золотого або срібного рудника.

Дослідники виявили, що застосування стратегій кругової економіки може скоротити утворення електронних відходів на 86%. У найгіршому сценарії відходи вдасться скоротити на 16%. З цього дослідження стає зрозуміло, що криза електронних відходів має глобальний характер, тому важливо зосередитися на транскордонному управлінні електронними відходами.

Автори дослідження зазначають, що універсального розв'язання цієї проблеми не існує, проте Цахор з колегами виділили кілька стратегій:

прагнути продовжити використання наявного обладнання;

прагнути повторно використовувати або відновлювати пристрої та компоненти.

Раніше Фокус писав про те, що нова методика перетворює пластикові відходи на зелений водень.