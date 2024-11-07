Нова методика перетворює пластикові відходи на зелений водень: що придумали вчені

Під час дослідження вчені розклали конденсаційні полімери на сполуки, які можна використовувати як паливо.

Учені з Техаського університету A&M працюють над тим, щоб розкладати пластик до того, як він потрапить у навколишнє середовище. Про це пише Interesting Engineering.

Мікропластик (частинки пластику розміром менше 5 мм) сприяє глобальному потеплінню, порушуючи харчові ланцюги та завдаючи шкоди екосистемам токсичними хімічними речовинами. У дослідженні використовуються невеликі кількості розчинників, що діють як джерела водню, для руйнування особливого класу пластиків, які називаються конденсаційними полімерами.

Під час дослідження вчені розклали конденсаційні полімери на сполуки, які можна використовувати як паливо. Вони використовували органічні сполуки, звані рідкими органічними носіями водню, для зберігання водню і використовуємо цей водень для розщеплення полімерів.

Команда розробила каталізатори для використання накопиченого водню після руйнування цих конденсаційних полімерів. Дослідження показує, як поверхні каталізаторів використовують водень, що залишився від цих органічних носіїв, для перетворення ПЕТ на п-ксилол — молекулу, яку можна використовувати для отримання пального або хімікатів. Вчені пропонують вирішення проблеми утилізації відходів на основі цих каталізаторів.

"Ці органічні молекули транспортують водень із місця його вироблення туди, де він використовується для переробки відходів, особливо в міському середовищі, де ми збираємо багато таких відходів", — заявили вони.

Метанол використовують для розщеплення ПЕТ на більш дрібні фрагменти та джерело H2 для утворення п-ксилолу з ПЕТ — потенційної хімічної речовини або палива. Застосування цього методу може змінити економіку і позбавити її від викопного палива.

Дослідники по всьому світу вже розробили способи перетворення відходів на зелений водень. Нещодавно компанія Hyundai почала тестувати вітчизняне виробництво палива з використанням біогазу з харчових відходів.

Також повідомлялося, що Гонконг може стати першим містом у світі, яке повністю працюватиме на водневій енергії.