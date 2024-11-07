Новая методика превращает пластиковые отходы в зеленый водород: что придумали ученые

В ходе исследования ученые разложили конденсационные полимеры на соединения, которые можно использовать в качестве топлива

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Ученые из Техасского университета A&M работают над тем, чтобы разлагать пластик до того, как он попадет в окружающую среду. Об этом пишет Interesting Engineering.

Микропластик (частицы пластика размером менее 5 мм) способствует глобальному потеплению, нарушая пищевые цепи и нанося вред экосистемам токсичными химическими веществами. В исследовании используются небольшие количества растворителей, действующих как источники водорода, для разрушения особого класса пластиков, называемых конденсационными полимерами.

В ходе исследования ученые разложили конденсационные полимеры на соединения, которые можно использовать в качестве топлива. Они использовали органические соединения, называемые жидкими органическими носителями водорода, для хранения водорода и используем этот водород для расщепления полимеров.

Команда разработала катализаторы для использования накопленного водорода после разрушения этих конденсационных полимеров. Исследование показывает, как поверхности катализаторов используют водород, оставшийся от этих органических носителей, для преобразования ПЭТ в п-ксилол — молекулу, которую можно использовать для получения топлива или химикатов. Ученые предлагают решение проблемы утилизации отходов на основе этих катализаторов.

"Эти органические молекулы транспортируют водород из места его выработки туда, где он используется для переработки отходов, особенно в городской среде, где мы собираем много таких отходов", — заявили они.

Метанол используют для расщепления ПЭТ на более мелкие фрагменты и источник H2 для образования п-ксилола из ПЭТ — потенциального химического вещества или топлива. Применение этого метода может изменить экономику и избавить ее от ископаемого топлива.

Исследователи по всему миру уже разработали способы превращения отходов в зеленый водород. Недавно компания Hyundai начала тестировать отечественное производство топлива с использованием биогаза из пищевых отходов.

Также сообщалось, что Гонконг может стать первым городом в мире, который будет полностью работать на водородной энергии.