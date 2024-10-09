ШІ зміг вирішити проблему, над якою вчені билися 50 років: що зробив DeepMind

Інструмент ШІ від Google DeepMind допоміг передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, ідентифікованих дослідниками.

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Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс і його колега Джон Джампер отримали Нобелівську премію з хімії за використання штучного інтелекту (ШІ) для прогнозування структур білків за допомогою інструменту AlphaFold2. Про це пишеBusiness Insider.

Повідомляється, що Нобелівський комітет із хімії відзначив досягнення Хассабіса і Джампера в розробці "моделі ШІ для вирішення 50-річної проблеми". За словами голови комітету Гайнера Лінке передбачення структур білків за їхніми амінокислотними послідовностями відкривають "величезні можливості".

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Як зазначають у виданні, британська компанія DeepMind випустила першу версію програми на базі ШІ AlphaFold 2020 року. Відтоді цей інструмент допоміг передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники. За даними компанії, програму використовували понад 2 мільйони людей у 190 країнах.

У 2014 році Google придбала DeepMind за 400 мільйонів доларів, а у квітні 2023-го об'єднала його з підрозділом Google AI, Google Brain. У результаті з'явилася компанія Google DeepMind.

Нагадаємо, китайська компанія Huawei Technologies, що перебуває під санкціями США, тестує новий чип штучного інтелекту Ascend 910C, який може замінити продукцію Nvidia.

Також повідомлялося, що остання модель штучного інтелекту OpenAI o1 демонструє відхід від людського мислення, займаючись пошуком правильних відповідей методом проб і помилок.