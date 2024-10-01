ШІ починає свій "відкол" від людського мислення: до чого це може призвести

Експерти не виключають, що в майбутньому ШІ будуватиме власні теорії та робитиме відкриття власними мовами.

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Остання модель штучного інтелекту OpenAI o1 демонструє відхід від людського мислення, займаючись пошуком правильних відповідей методом спроб і помилок. Про це пише портал New Atlas.

У статті йдеться про те, що ChatGPT та інші ШІ на основі великої мовної моделі (LLM), раніше навчалися на всій доступній людству інформації з підкріпленням і зворотним зв'язком від людини. Однак нова модель o1 почала відходити від людського мислення, впроваджуючи ефективний підхід, на чистих спробах і помилках у гонитві за правильним результатом.

Як зазначають у виданні, розробники вбудували в o1 "час на роздуми", протягом якого він генерує "ланцюжок думок", обмірковуючи можливе розв'язання проблеми. Саме тут з'являється підхід RL (самостійне ігрове навчання з підкріпленням).

Повідомляється, що, на відміну від попередніх моделей, які були схожими на передові системи автозаповнення, o1 "дбає" про те, чи робить він щось правильно, чи ні. У розпорядженні o1, як і раніше, є згенеровані людиною моделі міркувань, однак він може вільно застосовувати їх цілком випадково і робити власні висновки про те, які кроки та в якому порядку приведуть його до правильної відповіді.

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"У цьому сенсі це перший LLM, який дійсно починає створювати це дивне, але суперефективне "розуміння" проблемних просторів", — зазначає автор статті.

З огляду на це, у виданні вважають, що в майбутньому ШІ не будуть підходити до реальності так, як це роблять люди або тварини. Замість того, щоб використовувати науковий метод, розділяти речі на дисципліни та проводити експерименти, штучний інтелект будуватиме власні теорії на своїх же мовах про те, що працює, що ні та чому.

"Втілені ШІ, яким дадуть свободу вчитися у такий спосіб, будуть неймовірно дивними. Вони робитимуть найдивовижніші речі, які ви тільки можете собі уявити, з причин, відомих тільки їм. А роблячи це, вони створюватимуть і відкриватимуть нові знання, які люди ніколи не змогли б зібрати воєдино", — вважають у виданні.

Нагадаємо, попри значні інвестиції та зусилля з розвитку, моделі ШІ, як і раніше, не справляються з такими базовими завданнями, як підрахунок букв у словах.

Також повідомлялося, що в Ірландії група вчених і дослідників представила нейроморфну апаратну платформу, яка може підвищити продуктивність рішень на основі ШІ.