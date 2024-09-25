ТОП-10 тенденцій у сфері ШІ: як нейромережі розвиватимуться у 2025 році

Серед цікавих трендів ШІ, які будуть актуальними у 2025 році, — голосові помічники та "відповідальні" алгоритми.

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Штучний інтелект, як і раніше, залишиться найбільш обговорюваною технологією 2025 року і буде все глибше проникати в життя людей. 2025 рік, імовірно, принесе нові відкриття, які здавалися неможливими лише кілька років тому. У 2024 році майже всі основні програмні інструменти інтегрували функціональність генеративного ШІ. Про майбутні тренди розповіло видання Forbes.

Автоматизоване прийняття рішень у реальному часі

Оскільки компанії починають справлятися з проблемами стратегічного використання ШІ, ті, у кого більш "розумні" стратегії ШІ, рухатимуться до наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів. Це, найімовірніше, відбуватиметься в логістиці, підтримці клієнтів і маркетингу, де алгоритми ухвалюватимуть рішення, наприклад, як управляти запасами або як відповідати на запити клієнтів з мінімальним втручанням людини. Це призведе до більшої ефективності та здатності швидше реагувати.

Відповідальний ШІ

2025 року зростатиме розуміння важливості розробки та впровадження ШІ таким чином, щоб це було етичним, безпечним, надійним. Відповідальний ШІ — це також про повагу до прав інтелектуальної власності. Хоча частково це буде зумовлено законодавством, також зростає розуміння шкоди, яку може бути завдано безвідповідальним використанням ШІ.

Багато хто з нас тепер знає про небезпеки упередженості та галюцинацій ШІ, тому очікується, що у 2025 році компанії зроблять акцент на цій проблемі.

Генеративне відео

Можливо, у майбутньому ви зможете написати план фільму — або короткого фрагмента відео, — і побачити, як він оживає у вас на очах. Уявіть собі ChatGPT, але для відео.

Раніше OpenAI продемонструвала доказ за допомогою своєї моделі Sora цього року, і 2025 рік може стати роком, коли вона стане більш доступною. Хоча сумнівно, що ШІ дасть змогу створювати повноцінні кіношедеври, які складуть конкуренцію Disney, це захопливий погляд на те, куди рухається генеративний ШІ і на що він може бути здатний у найближчому майбутньому.

Голосові ШІ-помічники нового покоління

Голосові помічники на основі штучного інтелекту, як-от Siri або Alexa, вже багато років є частиною нашого життя, але їхні розмовні можливості традиційно були вельми обмежені.

Цього року OpenAI продемонструвала новий "переривчастий" розширений голосовий режим для ChatGPT, здатний підтримувати схожу на людську розмову. Google уже почала інтегрувати свого чат-бота Gemini в мобільні пристрої. Можливо, у 2025 році ми побачимо, як ці можливості з'являться на дедалі більшій кількості пристроїв, що дасть змогу більш природно і корисно спілкуватися голосом.

Законодавство та регулювання в галузі ШІ

Справедливо буде сказати, що уряди і законодавці досі насилу справлялися з проблемами регулювання ШІ. Цього року в ЄС і Китаї було ухвалено закони, які намагаються обмежити його потенціал заподіяння шкоди.

Автономні агенти ШІ

Більшість інструментів ШІ, які ми бачимо у використанні сьогодні, працюють на основі того, що вони виконують прості завдання, такі як генерація тексту або інтерпретація даних для складання прогнозів. Агенти ШІ — це інструменти, які можуть працювати без точних інструкцій, пов'язуючи воєдино численні завдання і коригуючи свою поведінку на основі досягнутих ними результатів.

Навігація у світі з фейковим контентом

Боротьба з вибухом фейкового контенту і неправдивих новин, які тепер можуть бути створені завдяки ШІ, стане серйозною проблемою для суспільства загалом у 2025 році. Цього року спроби втручання у вибори вже були зроблені в глобальному масштабі.

Квантовий ШІ

Поки що в зародковому стані квантові обчислення, які використовують дивні властивості, що проявляються матеріалами на субатомному рівні, для виконання певних обчислювальних завдань із безпрецедентною швидкістю, можуть здійснити революцію в галузі ШІ.

ШІ в кібербезпеці та обороні

Кібератаки продовжать ставати дедалі частішими і витонченішими у 2025 році. Це означає, що системи ШІ стануть ще більш важливими, коли справа дійде до виявлення потенційних порушень, виявлення аномалій і автоматизації систем кібербезпеки для боротьби із загрозами до того, як вони завдадуть критичної шкоди.

Екологічний ШІ

Зростає розуміння величезного енергоспоживання хмарних систем ШІ, і можливо, що ми побачимо узгоджені зусилля щодо переходу на стійкі та поновлювані джерела енергії в центрах обробки даних.

Sora від OpenAI

Замість того щоб просто додавати чат-ботів до всього, компанії почнуть отримувати реальну цінність від ШІ наступного року. Оскільки компанії починають справлятися з проблемами стратегічного використання ШІ, ті, хто має більш зрілі стратегії ШІ, рухатимуться до наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів.

Це, найімовірніше, відбуватиметься в логістиці, підтримці клієнтів і маркетингу, де алгоритми ухвалюватимуть рішення, наприклад, як управляти запасами або як відповідати на запити клієнтів з мінімальним втручанням людини. Це призведе до більшої ефективності та здатності швидше реагувати на зміну звичок клієнтів або ринкових умов.

Раніше ми писали про те, що ChatGPT у голові: у мозковий імплант інтегрували ШІ від OpenAI. У компанії Synchron стверджують, що нова функція дає змогу людям із важким паралічем швидше відповідати на повідомлення, використовуючи лише силу думки.