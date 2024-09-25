ТОП-10 тенденций в области ИИ: как нейросети будут развиваться в 2025 году

Среди интересных трендов ИИ, которые будут актуальны в 2025 году, — голосовые помощники и "ответственные" алгоритмы.

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Искусственный интеллект по-прежнему останется самой обсуждаемой технологией 2025 года и будет все глубже проникать в жизнь людей. 2025 год, вероятно, принесет новые открытия, которые казались невозможными всего несколько лет назад. В 2024 году почти все основные программные инструменты интегрировали функциональность генеративного ИИ. О будущих трендах рассказало издание Forbes.

Автоматизированное принятие решений в реальном времени

Поскольку компании начинают справляться с проблемами стратегического использования ИИ, те, у кого более "умные" стратегии ИИ, будут двигаться к сквозной автоматизации всех бизнес-процессов. Это, скорее всего, будет происходить в логистике, поддержке клиентов и маркетинге, где алгоритмы будут принимать решения, например, как управлять запасами или как отвечать на запросы клиентов с минимальным вмешательством человека. Это приведет к большей эффективности и способности быстрее реагировать.

Ответственный ИИ

2025 году будет расти понимание важности разработки и внедрения ИИ таким образом, чтобы это было этичным, безопасным, надежным. Ответственный ИИ – это также про уважение к правам интеллектуальной собственности. Хотя отчасти это будет обусловлено законодательством, также растет понимание вреда, который может быть нанесен безответственным использованием ИИ.

Многие из нас теперь знают об опасностях предвзятости и галлюцинаций ИИ, поэтому ожидается, что в 2025 году компании сделают акцент на этой проблеме.

Генеративное видео

Возможно, в будущем вы сможете написать план фильма — или короткого фрагмента видео, — и увидеть, как он оживает у вас на глазах. Представьте себе ChatGPT, но для видео.

Ранее OpenAI продемонстрировала доказательство с помощью своей модели Sora в этом году, и 2025 год может стать годом, когда она станет более доступной. Хотя сомнительно, что ИИ позволит создавать полноценные кино шедевры, которые составят конкуренцию Disney, это увлекательный взгляд на то, куда движется генеративный ИИ и на что он может быть способен в ближайшем будущем.

Голосовые ИИ-помощники нового поколения

Голосовые помощники на основе искусственного интеллекта, такие как Siri или Alexa, уже много лет являются частью нашей жизни, но их разговорные возможности традиционно были весьма ограничены.

В этом году OpenAI продемонстрировала новый "прерываемый" расширенный голосовой режим для ChatGPT, способный поддерживать похожий на человеческий разговор. Google уже начала интегрировать своего чат-бота Gemini в мобильные устройства. Возможно, в 2025 году мы увидим, как эти возможности появятся на все большем количестве устройств, что позволит более естественно и полезно общаться голосом.

Законодательство и регулирование в области ИИ

Справедливо будет сказать, что правительства и законодатели до сих пор с трудом справлялись с проблемами регулирования ИИ. В этом году в ЕС и Китае были приняты законы, которые пытаются ограничить его потенциал причинения вреда.

Автономные агенты ИИ

Большинство инструментов ИИ, которые мы видим в использовании сегодня, работают на основе того, что они выполняют простые задачи, такие как генерация текста или интерпретация данных для составления прогнозов. Агенты ИИ — это инструменты, которые могут работать без точных инструкций, связывая воедино многочисленные задачи и корректируя свое поведение на основе достигнутых ими результатов.

Навигация в мире с фейковым контентом

Борьба со взрывом фейкового контента и ложных новостей, которые теперь могут быть созданы благодаря ИИ, станет серьезной проблемой для общества в целом в 2025 году. В этом году попытки вмешательства в выборы уже были предприняты в глобальном масштабе.

Квантовый ИИ

Пока еще в зачаточном состоянии квантовые вычисления, которые используют странные свойства, проявляемые материалами на субатомном уровне, для выполнения определенных вычислительных задач с беспрецедентной скоростью, могут произвести революцию в области ИИ.

ИИ в кибербезопасности и обороне

Кибератаки продолжат становиться все более частыми и изощренными в 2025 году. Это означает, что системы ИИ станут еще более важными, когда дело дойдет до обнаружения потенциальных нарушений, выявления аномалий и автоматизации систем кибербезопасности для борьбы с угрозами до того, как они нанесут критический ущерб.

Экологичный ИИ

Растет понимание огромного энергопотребления облачных систем ИИ, и возможно, что мы увидим согласованные усилия по переходу на устойчивые и возобновляемые источники энергии в центрах обработки данных.

Sora от OpenAI

Вместо того чтобы просто добавлять чат-ботов ко всему, компании начнут получать реальную ценность от ИИ в следующем году. Поскольку компании начинают справляться с проблемами стратегического использования ИИ, те, у кого более зрелые стратегии ИИ, будут двигаться к сквозной автоматизации всех бизнес-процессов.

Это, скорее всего, будет происходить в логистике, поддержке клиентов и маркетинге, где алгоритмы будут принимать решения, например, как управлять запасами или как отвечать на запросы клиентов с минимальным вмешательством человека. Это приведет к большей эффективности и способности быстрее реагировать на изменение привычек клиентов или рыночных условий.

Ранее мы писали о том, что ChatGPT в голове: в мозговой имплант интегрировали ИИ от OpenAI. В компании Synchron утверждают, что новая функция позволяет людям с тяжелым параличом быстрее отвечать на сообщения, используя лишь силу мысли.