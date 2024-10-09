ИИ смог решить проблему, над которой ученые бились 50 лет: что сделал DeepMind

Инструмент ИИ от Google DeepMind помог предсказать структуру почти всех 200 миллионов белков, идентифицированных исследователями.

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Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис и его коллега Джон Джампер получили Нобелевскую премию по химии за использование искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования структур белков с помощью инструмента AlphaFold2. Об этом пишет Business Insider.

Сообщается, что Нобелевский комитет по химии отметил достижение Хассабиса и Джампера в разработке "модели ИИ для решения 50-летней проблемы". По словам председателя комитета Хайнера Линке предсказания структур белков по их аминокислотным последовательностям открывают "огромные возможности".

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Как отмечают в издании, британская компания DeepMind выпустила первую версию программы на базе ИИ AlphaFold в 2020 году. С тех пор этот инструмент помог предсказать структуру почти всех 200 миллионов белков, которые идентифицировали исследователи. По данным компании, программу использовали более 2 миллионов человек в 190 странах.

В 2014 году Google приобрела DeepMind за 400 миллионов долларов, а в апреле 2023 года объединила его с подразделением Google AI, Google Brain. В результате появилась компания Google DeepMind.

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Также сообщалось, что последняя модель искусственного интеллекта OpenAI o1 демонстрирует отход от человеческого мышления, занимаясь поиском правильных ответов методом проб и ошибок.