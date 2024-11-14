Масштабная детонация. Ученые предупреждают о гигантском взрыве электронных отходов на Земле

Исследователи опасаются, что количество электронных отходов может увеличиться в тысячи раз уже к концу десятилетия.

За последние несколько лет технологии и инвестиции в генеративный искусственный интеллект (ИИ), такие, как ChatGPT, Midjourney и другие технологии на основе большой языковой модели (LLM), резко возросли. Это повлекло целый ряд сопутствующих преимуществ и недостатков, пишет IFLScience.

Ведется множество споров о дезинформации и экзистенциальном страхе, но исследователи предупреждают, что есть одна гораздо более практическая проблема, которая до сих пор оставалась незамеченной: на планете накапливается невероятное количество электронных отходов.

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По словам исследователя устойчивого развития и климата в Университете Райхмана в Израиле Асафа Цахора, электронные отходы, генерируемые ИИ, в особенности большими языковыми моделями, вероятно, резко возрастут к 2030 году. Ученые прогнозируют, что они достигнут 2,5 миллиона тонн в год к концу нынешнего десятилетия, если мы незамедлительно не примем меры.

Цахор был соавтором нового исследования, изучающего потенциальные последствия электронного мусора в результате внезапного бума технологий генеративного ИИ. Ученый с коллегами обнаружили, что объем электронных отходов от компьютерных серверов генеративного ИИ к концу десятилетия может достигнуть невероятных 5 миллионов тонн в год. Для сравнения, это почти в 2000 раз больше, чем объем отходов, произведенных в 2023 году.

По данным ООН, электронные отходы уже сегодня являются большой проблемой для планеты. Например, в 2022 году было произведено 62 миллиона тонн электронных отходов и ученые отмечают, что они заполнят 1,55 миллиона 40-тонных грузовиков — этих автомобилей было бы достаточно, чтобы опоясать экватор Земли.

Авторы исследования отмечают, что решение этой проблемы не только предотвратит гибель миллионов людей от воздействия токсичных химикатов и загрязнения, но и предоставит миру дополнительный ресурс — электронные отходы переполнены сверхценными минералами и ресурсами. Например, в тонне iPhone больше золота и серебра, чем в тонне руды из золотого или серебряного рудника.

Исследователи обнаружили, что применение стратегий круговой экономики может сократить образование электронных отходов на 86%. В худшем сценарии отходы удастся сократить на 16%. Из этого исследования становится ясно, что кризис электронных отходов носит глобальный характер, поэтому важно сосредоточиться на трансграничном управлении электронными отходами

Авторы исследования отмечают, что универсального решения этой проблемы не существует, однако Цахор с коллегами выделили несколько стратегий:

стремиться продлить использование существующего оборудования;

стремиться повторно использовать или восстанавливать устройства и компоненты.

Ранее Фокус писал о том, что новая методика превращает пластиковые отходы в зеленый водород.