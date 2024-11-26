Фольга — небезпечний вибір: учені розповіли, як правильно зберігати залишки їжі (фото)

Дослідники попереджають, що використання алюмінієвої фольги для зберігання може бути небезпечним для здоров'я.

Алюмінієва фольга — необхідна річ на кухні будь-якого домашнього кухаря і її часто використовують для запікання їжі та інших кулінарних процесів. Деякі також використовують фольгу для зберігання залишків їжі в холодильнику, але експерти тепер попереджають, що це може бути небезпечно, пише Daily Mail.

За словами вченого-харчовика, доктора Закарі Картрайта, їжа, загорнута у фольгу, схильна до ризику зараження небезпечними бактеріями. Річ у тім, що контейнери й герметичні пластикові пакети дійсно здатні захистити від виникнення бактерій, при цьому фольга, на жаль, не створює герметичного ущільнення.

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Відомо, що герметичні умови запобігають потраплянню повітря і кисню в їжу, які необхідні для росту більшості небезпечних патогенів. Водночас сама по собі фольга просто не здатна створити повністю герметичне ущільнення, оскільки за своєю природою цей матеріал не клейкий і не здатний ідеально прилягати до поверхонь.

Тепер експерти попереджають, що вживання залишків їжі, загорнутих у фольгу, може призвести до серйозного харчового отруєння. У крайніх випадках воно навіть може виявитися смертельним. Попередження доктора Картрайта виникло після того, як деякі виробники ухвалили рішення замінити жорсткі пластикові кришки на упаковках хумусу в супермаркетах "кволими" кришками. Експерти б'ють на сполох і попереджають, що таке рішення може стати фатальним — нові кришки просто не будуть герметичними, що дасть змогу мікробам, зокрема бактеріям, вірусам і грибкам розмножуватися.

Зазначимо, що алюмінієва фольга широко поширилася на ринку десятиліття тому, оскільки вона дешевша у виробництві та довговічніша, її також вважають корисною для приготування риби та транспортування сандвічів. Однак експерти тепер попереджають, що вона просто не підходить для зберігання залишків їжі.

На думку експертів значно безпечнішими варіантами є контейнери, герметичні пластикові пакети, а також харчова плівка, оскільки вони здатні створити герметичне ущільнення, що допомагає запобігти росту мікробів.

Хоча алюмінієва фольга часто є хорошим засобом для приготування їжі або транспортування обіду на роботу, вона не підходить для зберігання залишків їжі в холодильнику. Фото: Shutterstock

Найнебезпечнішими мікробами, що процвітають у залишках їжі, є стафілококи (staph) — бактерії, здатні розмножуватися на їжі та виробляти токсин, що спричиняє харчове отруєння. Ще одна бактерія — Bacillus cereus, яка може виробляти отруту, що спричиняє лихоманку, блювоту, болі в животі та діарею. Експерти зазначають, що використання алюмінієвої фольги для зберігання харчових залишків також збільшує ризик зростання бактерій Clostridium botulinum і Listeria monocytogenes — ці дві бактерії зустрічаються рідше, але можуть призвести до серйозних захворювань.

Дослідники зазначають, що Clostridium botulinum виробляє токсини, які можуть блокувати нервові функції та призводити до дихального і м'язового паралічу. Водночас їжа, заражена Listeria monocytogenes, може призвести до розвитку лістеріозу, що особливо небезпечно для вагітних, літніх людей, старших за 65 років, і людей з ослабленою імунною системою.

Як правильно зберігати харчові залишки в холодильнику

За словами старшого викладача клінічної мікробіології в Університеті Лестера Примроуз Фристоун, є кілька основних правил зберігання харчових залишків. А саме:

зберігайте залишки їжі в герметичних контейнерах і пакетах;

правильно зберігайте і розігрівайте залишки їжі;

звичайної температури холодильника недостатньо для стримування росту бактерій, заморожування може бути найкращим вибором;

алюміній може вступити в реакцію з кислою і солоною їжею і потрапити в залишки;

маркуйте залишки їжі та вказуйте дату на контейнерах;

з'їдайте залишки протягом двох днів або викидайте їх.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.