Повернули спогади всупереч втраті пам'яті: учені розробили "протез" для мозку

Незвичайна розробка вчених дала змогу людям, які страждають від серйозних порушень пам'яті, знову згадати конкретні моменти життя, давши надію мільйонам.

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Учені винайшли пристрій, який може оживити нашу пам'ять, до того ж не будь-яку, а дуже конкретну, наприклад, яскравий образ заходу сонця, який ми бачили під час відпустки, або складні деталі улюбленої картини. Це аж ніяк не сюжет із футуристичного роману, а реальні результати нового дослідження, проведеного неврологами з Університету Вейк Форест і Університету Південної Каліфорнії. Вони розробили систему протезування мозку, яка вже почала демонструвати перспективність у поліпшенні запам'ятовування конкретних спогадів, пише ScienceAlert.

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Традиційно вчені розробляли способи підвищення ефективності роботи мозку, особливо пам'яті, за допомогою електричної та магнітної стимуляції. Однак ідея спрямувати ці "розряди" на запам'ятовування конкретних деталей здавалася чимось із ряду фантастики. Але тепер вона перетворилася на реальність, подарувавши науці новий спосіб взаємодії з нашим мозком.

У дослідженні взяли участь 14 дорослих людей із епілепсією, в мозок яких уже були вмонтовані електроди для відстеження нападів. Ці електроди дали вченим унікальну можливість вивчити, як стимуляція мозку може вплинути на пам'ять. Надсилаючи точні електричні сигнали в гіпокамп — область зберігання спогадів у нашому мозку, команда прагнула імітувати природну активність, яка відбувається, коли ми щось згадуємо.

Використовуючи комп'ютерну модель для моніторингу активності мозку, вони виявили закономірності, пов'язані із запам'ятовуванням певних образів, наприклад, тварин або будівель. Коли вони відтворили ці патерни за допомогою стимуляції, учасники експерименту стали краще згадувати ці образи приблизно на 22%. До того ж у людей із ослабленою пам'яттю за стимуляції обох сторін мозку показник успішності зростав майже до 38%.

Учені прагнули розробити спосіб відновлення втрати пам'яті, спричиненої такими захворюваннями як хвороба Альцгеймера, інсульт або черепно-мозкова травма. І, як виявилося, найзначніші поліпшення спостерігалися саме в людей із порушеннями пам'яті, що дає надію на майбутнє лікування для подібних ускладнень.

Однак попереду в розробки ще довгий шлях до впровадження її в наше повсякденне життя. Річ у тім, що дослідження показало складність кодування пам'яті в мозку. Наприклад, не завжди зрозуміло, яка частина зображення, наприклад, будинок із деревом поруч, кодується. Також її кодування може бути різним у різних людей і змінюватися з плином часу.

Але дослідники прагнуть удосконалити свої методи, і їм цікаво, чи зможуть патерни пам'яті, виявлені в однієї людини, допомогти поліпшити пам'ять в іншої, уможливлюючи універсальний підхід до поліпшення пам'яті.

І хоча ми поки що не в змозі за власним бажанням обирати конкретні спогади, які хочемо явно відтворити, потенціал майбутнього застосування подібної технології, особливо для людей, які страждають на порушення пам'яті, є перспективним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях учених брали участь дев'ятеро добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.