Любовь побеждает все: в Польше нашли романтический артефакт времен Средневековья (фото)

В Польше археологи обнаружили средневековый артефакт в форме голубки и с надписью "AMOR VINCIT OMNIA". Его нашли во время археологических работ на "Журавле", некогда крупнейшем в мире портовом кране.

Недавно польские археологи нашли средневековый значок в форме голубки с латинской надписью "AMOR VINCIT OMNIA", что переводится как "Любовь побеждает все". Эту находку обнаружил 13 февраля Гданьский национальный морской музей, пишет Arkeonews.

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Артефакт в форме голубки, сидящей на ленте, имеет две отдельные ручки, что позволяет предположить, что его можно было повесить на цепочку или прикрепить к одежде. Во времена древних греков и римлян голуби символизировали любовь, преданность и заботу. Их также считали священными животными Афродиты и Венеры, богинь любви.

Доктор Анна Рембиш-Любеевская, археолог из Национального морского музея в Гданьске, объясняет: "Их верность и забота о своем партнере и потомстве делают их идеальным символом любви и семьи".

Фото: Hanna Borkowska /NMM

Это открытие раскрывает средневековую символику любви, ведь голуби были глубоко укоренены в культурном нарративе. Интересно, что дизайн значка отражает популярную тенденцию в Гданьске в течение XIV и XV веков под влиянием западноевропейских стилей, в частности, Нидерландов и Англии.

Найденный во время археологических работ на "Журавле", портовом кране XV века, расположенном между оборонительными башнями, артефакт дает представление об историческом значении этого места. Кран, впервые упоминается в 1367 году, сгорел в 1442 году и был отстроен между 1442 и 1444 годами. Служа одновременно и рабочим краном для перемещения грузов, и оборонительным сооружением, он мог поднимать 4 тонны на высоту 11 метров.

Во время Второй мировой войны кран, который когда-то был самым большим рабочим краном в мире, получил серьезные повреждения. С 2020 года продолжаются реставрационные работы, направленные на восстановление этой реликвии. Текущая реставрация имеет целью продемонстрировать части оригинальных стен XV века и восстановить внешний вид крана до его состояния в XVII веке.

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