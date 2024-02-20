Дарвин не был первым. Ранней теории эволюции не дали развиться мумии из Египта

В прошлом исследователи близко подобрались к правильным выводам об эволюции видов, но столкнулись с препятствием.

Еще в начале 1800-х годов в научных кругах начался обсуждаться вопрос о том, могут ли животные превращаться в новые виды, пишет ScienceAlert.

В 1798 году Наполеон Бонапарт собрал множество ученых — геологов, инженеров и других экспертов в рамках своего Египетского похода. Коллекция мумифицированных животных, которую ученые привезли из Египта, хранила ключ к вопросу трансформации видов.

Основные дискуссии по этому вопросу велись между двумя оппонентами натуралистами Жоржем Кювье и Жан-Батистом Ламарком – коллег из Французского музея естественной истории.

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Кювье критиковал теорию трансформизма Ламарка. Последний считал, что с течением времени простейшие животные становились все сложнее и в конце концов, превратились в новые виды. Такая теория была неприемлема для Кювье, который настаивал, что виды никогда не смогут измениться.

Натуралисты Кювье и Ламарк впервые начали свою дискуссию, когда в музей доставили мумифицированного ибиса. Останки древней птицы были идентичны современной, что как считал Кювье, доказывало его правоту.

Кювье высмеивал оппонента писав, что "желание" плавать не может создать перепонки на лапах водоплавающих птиц, или же удлинить ноги другого вида, который не хочет мокнуть.

Такие доводы выдвигались почти за 60 лет до того, как Чарльз Дарвин опубликовал свою теорию естественного отбора. В то время одним из самых важных вопросов в естественной истории был о том, почему животные вымерли, а новые появились после больших пробелов в летописи окаменелостей.

В свою очередь Ламарк писал, что жирафа заполучили свои длинные шеи, когда тянулись за листьями на деревьях и передали эту черту своему потомству. Это не была совершенно новая идея, но только Ламарк утверждал, что такое поведение может постепенно привести к появлению нового вида.

Кювье, который являлся основоположником сравнительной анатомии, придерживался кардинально другого мнения. Он говорил, что вид никогда не меняются, по правда, и он не мог отрицать, что в определенные промежутки времени на Земле появлялись виды животных, которых никогда ранее не существовало. Об этом безапелляционно свидетельствовали летописи окаменелостей.

Мумифицированные животные, которым было тысячи лет, казались идеальной отправной точкой для поиска доказательств изменений между древними животными и их потомками.

Среди ученых Наполеона был Этьен Жоффруа Сен-Илер, натуралист, препарировавший всех мангустов, лисиц, крокодилов и двоякодышащих рыб. Зоолог собирал животных, живых и мертвых. Спускаясь в руины, он увидел свои первые мумии: древние птицы.

Древние египтяне почитали многих животных, в том числе ибисов. Чтобы сохранить птиц, их обрабатывали осушающими солями и поливали останки маслом и смолой, прежде чем завернуть их и поместить в сосуды.

Когда Жоффруа вернулся из Египта, он привез с собой несколько завернутых ибисов, кошек, шакалов, крокодилов и других животных. Кювье очень хотелось их рассмотреть. Процесс мумификации сработал настолько хорошо, что даже некоторые "мельчайшие волоски" остались нетронутыми.

Когда Кювье сравнил кости давно умерших ибисов с современными птицами, они оказались очень похожими.

Ламарк не мог отрицать очевидного, но отмечал, что мумиям было всего по 3 тыс. лет. В те времени никто точно не знал, сколько лет Земле и жизни на ней, но Ламарк понимал, что несколько тысяч лет – слишком маленький срок. Он полагал, что климат Египта и другие условия окружающей среды не претерпели особых изменений за эти тысячи лет. По мнению же Ламарка, для того, чтобы появился новый вид требуется больше времени и уникальная среда.

Свидетельств, полученных от мумий, было недостаточно, чтобы подавить дебаты по поводу трансформизма, несмотря на влиятельную репутацию Кювье.

После публикации в 1859 году работы Чарльза Дарвина "Происхождение видов" дискуссия вновь вспыхнула к жизни, на этот раз подкрепленная обширными наблюдениями и обширными исследованиями натуралиста.

Спустя два десятилетия после смерти Ламарка Дарвин назвал его одним из своих предшественников, хотя и признал его взгляды "ошибочными". Создатель теории эволюции путем естественного отбора признавался, что он далеко не первый, кто заметил, что "виды претерпевают модификации".

Напомним, ученые считают, что эволюция вовсе не так случайна, как считалось. Результаты нового исследования бросают вызов устоявшейся теории о том, что эволюция всегда случайна и имеет огромные последствия для решения реальных проблем.