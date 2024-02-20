На теле Земли появится еще одно "огненное кольцо": ученые знают, где оно образуется (видео)

Исследователи полагают, что Атлантика вскоре может перейти от фазы роста к фазе сжатия, что приведет к возникновению новой линии вулканов.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет: все это время континенты Земли находятся в "танце". Теперь исследователи считают, что этот танец континентов может принять новый оборот: предположительно Атлантика может перейти от фазы роста к фазе сжатия, пишет IFLScience.

Такие события, как полагают некоторые ученые, будут вызваны разрушением тектонических плит, в результате чего вдоль береговой линии Африки и Иберии возникнут линии вулканов. В целом, в этом нет ничего удивительного: в течение миллиардов лет земные континенты неоднократно сходились и расходились, а потому ученые не сомневаются, что это произойдет снова. Единственной загадкой, которая существует сегодня, остается время и то, где именно соберутся большинство континентов: на Северном полюсе или экваторе.

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Команда под руководством доктора Жоау Дуарте из Лиссабонского университета считает, что может предсказать время и сценарий, по которому то произойдет. Впрочем, ученые отмечают, что со временем стоит принять несколько десятков миллионов гибкости.

Известно, что Атлантика сформировалась около 180 миллионов лет назад, когда разлом разделил Пангею: Америка двинулась на запад, а Азия — на восток. В результате этого процесса вокруг окраин Тихого океана сформировались зоны субдукции, так как каждый континент втяну края океанических плит в мантию. Этот процесс не прошел легко, в результате чего сформировалось Тихоокеанское огненное кольцо, где сосредоточены большинство действующих вулканов мира и наблюдаются крупнейшие землетрясения.

Авторы исследования считают, что если этот процесс повернется вспять, а Атлантика начнет закрываться — вдоль противоположных береговых линий, вероятно, сформируются новые зоны субдукции. Это чрезвычайно сложный вопрос, требующий, чтобы тектонические плиты изгибались и ломались.

Однако старая океаническая литосфера очень толстая и прочная, а потому чрезвычайно устойчива к разрушению и изгибу. По словам Дуарте, фактически, единственная сила, способная создать зону субдукции — другая зона субдукции. В результате ученые пришли к выводу, что "зародыши будущих зон" субдукции лежат в западном Средиземноморье, где древняя зона сблизила Африку и Европу.

Если моделирование команды верно, то в будущем почти неактивная зона субдукции под Гибралтарским проливом, вероятно, вторгнется в Атлантику. Это в свою очередь запустит процесс подтягивания Атлантической океанической плиты под Африку и Европу — в результате океан будет закрыт.

По словам Дуарте, еще несколько лет назад их работа попросту была невозможно, однако сегодня, благодаря передовым инструментам моделирования и суперкомпьютерам, им удалось смоделировать формирование Гибралтарской дуги в мельчайших подробностях, а также то, как она может развиваться в дальнейшем.

Отметим, что ранее, по мере продвижения Африки на север, субдукция Гибралтара была чрезвычайно активной, однако за последние несколько миллионов лет исчезла, что привело к тому, что модели тектонического будущего Земли попросту игнорировали ее. Однако Дуарте с коллегами считают, что бездействие субдукции Гибралтара не будет длиться вечно и, вероятно, возродится через 20 миллионов лет.

Одна сторона океана не могла бы образовать кольцо, однако в Западной Атлантике ситуация может измениться: еще две зоны субдукции находятся на другой стороне Атлантики — Малые Антильские острова в Карибском море и дуга Скотия недалеко от Антарктиды. Именно они несколько миллионов лет назад вторглись в Атлантику. Предполагается, что в будущем именно они могут добиться открытия Атлантического океана, когда распространятся и в конечном итоге заставят Среднеатлантический гребень для субдукции. Предварительно, на это может понадобиться около 20 миллионов лет.

Авторы исследования также отмечают, что закрытие Атлантики вовсе не приведет к открытию Тихого океана, как можно было бы предположить. Исследователи считают, что последний напротив — закроется, в то же время есть все шансы, что откроется Индийский океан, способный разделить Африку и Евразию. Дуарте считает, что началом этого процесса может стать открытие Восточно-Африканского разлома, который в конечном итоге создаст новый небольшой континент, наряду с расколами внутри Азии.

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