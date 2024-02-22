Взбодрит и вернет мобильность: ученые выяснили, что кофе помогает при рассеянном склерозе

Новое исследование предоставило новый взгляд на обыденный и популярный напиток, показав какую пользу он может принести людям, лишенным возможности нормально двигаться.

Ученые заявляют, что утренняя чашка кофе может не только разбудить нас, но и помочь нам незаметно преодолеть серьезные проблемы со здоровьем. Недавнее исследование показало, что он также может помочь людям с рассеянным склерозом (РС) легче передвигаться и сохранять равновесие. Оказывается, что такая простая вещь, как таблетка кофеина — это примерно столько, сколько мы получим из двух чашек кофе, может повысить качество жизни людей, страдающих этим непростым заболеванием, пишет Multiple Sclerosis News Today.

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Рассеянный Склероз — это заболевание, при котором иммунная система организма ошибочно атакует защитную оболочку нервных клеток, что приводит к таким симптомам, как затрудненная ходьба и проблемы с равновесием и координацией. Связь между кофеином и РС не совсем понятна ученым, но мы знаем, что кофеин стимулирует работу мозга, заставляя нас чувствовать себя более бдительными, сосредоточенными и энергичными. Кроме того, он, по-видимому, оказывает положительное влияние на то, как мы держим равновесие и двигаемся, говорится в исследовании.

Исследователи решили изучить этот вопрос подробнее, давая 30 взрослым людям с рассеянным склерозом ежедневную дозу кофеина в 200 миллиграммов в виде таблеток в течение 12 недель. Они хотели выяснить, может ли это улучшить проблемы с движением, связанные с РС. Перед началом приема кофеина участники в течение двух недель принимали плацебо, чтобы исследователи могли убедиться, что кофеин действительно имеет какое-то значение.

Участникам исследования действительно стало легче удерживать равновесие, как стоя на месте, так и двигаясь, а тест на подвижность они смогли выполнить быстрее, чем раньше. В этом тесте нужно было встать со стула, пройти несколько метров, повернуться, пройти обратно и снова сесть. Способность сделать это быстрее говорит о лучшей подвижности даже при наличии серьезных заболеваний. Кроме того, уже через две недели после начала приема кофеина люди стали чувствовать себя лучше в плане общего качества жизни.

Однако не все так однозначно и авторы исследования отметили, что у мужчин и пожилых людей эффект может быть разным: так, у первых со временем снижается способность ходить, а у пожилых людей возникает больше проблем с равновесием.

Это исследование — лишь начальная точка на пути к изучению влияния кофеина на болезни и применению этих знаний на практике, и ученые призывают провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить свои выводы и понять долгосрочные последствия его употребления для людей с РС. Но то, что такое доступное вещество, как кофеин, может принести пользу не только во время утреннего пробуждения, особенно тем, кто преодолевает трудности, связанные с РС, дает надежду миллионам, страдающим от болезни.

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