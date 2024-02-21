Прорыв в области создания ядерных реакторов: год работы теперь занимает один день

Британская компания применила инновационный метод сварки для создания конструкции малого модульного ядерного реактора.

Компания Sheffield Forgemasters из Великобритании при создании малого модульного ядерного реактора смогла с применением инновационного метода сварки создать корпус реактора менее чем за 24 часа вместо обычных 12 месяцев. Внедрение этой революционной технологии сварки может иметь далеко идущие последствия, пишет New Atlas.

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Малые модульные ядерные реакторы могут произвести революцию в атомной энергетике, превратив АЭС из крупных строительных проектов в товар массового промышленного производства.

Такие реакторы имеют стандартизированную конструкцию и их можно производить массово, устанавливать в любом месте, где это необходимо для удовлетворения энергетических нужд и им не нужны огромные помещения, в которых размещают обычные ядерные реакторы.

Но есть одна проблема при создании реакторов любого размера и одна из них состоит в правильной сварке компонентов реактора. В частности, речь идет о компонентах, в которых находится активная зона реактора, изолирующих ее от внешней среды.

Если использовать традиционные методы сварки, то может занять больше года, но компания Sheffield Forgemasters сократила этот срок до одного дня, используя так называемую локальную электронно-лучевую сварку, чтобы создать четыре толстых сварочных шва необходимого качества.

Компания Sheffield Forgemasters из Великобритании при создании малого модульного ядерного реактора смогла с применением инновационного метода сварки создать корпус реактора менее чем за 24 часа вместо обычных 12 месяцев Фото: New Atlas

Локальная электронно-лучевая сварка представляет собой революционный метод сварки двух частей металла с использованием процесса плавления с высокой плотностью энергии, в основе которого лежит мощная электронная пушка, работающая в локальном вакууме. Она плавит металл и соединяет компоненты друг с другом и обеспечивает высокое качество соединения.

В результате компания Sheffield Forgemasters смогла создать компонент реактора диаметром три метра с толщиной стенок 200 мм, как утверждается, без дефектов и с меньшими затратами. Кроме того, сварочный аппарат может использовать инновационные методы для начала и завершения сварочного шва.

Это была первая в мире демонстрация технологии сварки для создания малых модульных ядерных реакторов и данное достижение имеет огромное значение для ядерной отрасти Великобритании.

Правительство страны планирует создать новые атомные электростанции на основе малых модульных ядерных реакторов.

В компании Sheffield Forgemasters говорят, что значение этой технологии для ядерной отрасли огромно, ведь можно исключить дорогостоящие сварочные процессы.

Как уже писал Фокус, был установлен новый мировой рекорд по производству термоядерной энергии. Физикам пришлось использовать маленькое количество топлива, чтобы в итоге получить большое количество энергии.

Фокус также писал о том, что NASA завершило серию экспериментов, направленных на изучение поведения огня в космосе. Последний эксперимент завершился тем, что сгорел космический корабль.